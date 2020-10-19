人權觀察報告指朝鮮司法酷刑逼供猖獗，被拘留者待遇“比動物還不如”

國際人權組織“人權觀察”周一公布報告指，朝鮮司法體系中的審前拘留普遍存在嚴刑拷打、羞辱和逼供現象，被拘留者的待遇“比動物還不如”。

廣告 繼續瀏覽後續

總部位於美國的人權觀察組織表示，他們曾與數十名曾被拘留人士及朝鮮前官員面談，譴責朝鮮拘留所普遍存的酷刑現象。朝鮮被指存在大規模侵犯人權行為，但外界對這一“封閉”國家的司法運作所知甚少。

受訪者表示，審前拘留“特別嚴酷”，被拘留者受到虐待，經常被毆打。 一名前朝鮮警官說：“法規禁止毆打犯人，但我們必須要在調查期間取得供詞。因此，你必須毆打他們才能認罪。”

曾遭拘留的人士說，他們有時被強迫跪着或雙腿交叉盤坐保持不動連續16個小時，稍有晃動就會遭受懲罰，懲罰從徒手、用棍子或皮帶毆打，到逼迫他們在監獄院子里繞圈跑一千次等等。

曾遭拘留的樸智哲說：“你在那裡的待遇連動物都不如，直到最後就變得和動物一樣。”一些女性受訪者說，她們遭到了性侵。50多歲、2015年逃離朝鮮的商人金善英（Kim Sun Young）說，自己在拘留所被審訊人員強姦。另一名警員在審訊時對她動手亂摸，說她不能反抗。

人權組織的報告中呼籲平壤當局“停止對拘留人員的嚴厲酷刑及殘酷、不人道和羞辱人格”，並敦促韓國、美國和其他聯合國會員國“對朝鮮政府施加壓力”。

朝鮮始終聲稱尊重人權，並指責國際社會對其的批評是旨在詆毀“神聖的社會主義制度”。