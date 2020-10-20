澳大利亞13年來首次決定與美印日聯合海上軍事演習

澳大利亞國防部長19日晚間宣布,澳大利亞11月將與美,日,印三國一道,,在阿拉伯海和孟加拉灣水域,聯合舉行軍事演習.。這是自2007年以來，澳大利亞首次參與這樣大規模的海上聯合軍演。

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澳大利亞國防部長宣布這一決定時雖然並沒有明確指明演習針對誰，但防範中國顯然是這次演習的目的。琳達-雷諾茨19日晚表示，演習目的是要顯示我們維護印度太平洋地區繼續開放與繁榮的共同決心。

印度國防部長此前宣布，這項演習將在阿拉伯海和孟加拉灣水域展開。

印度是這項演習的主導國。演習代號為馬拉巴爾（Malabar)。原本是美國與印度兩國的雙邊軍演。2015年時擴大到日本。

中國近年來在亞太地區的經濟、政治和軍事實力不斷成長，尤其是在緬甸、斯里蘭卡、巴基斯坦、孟加拉等周邊國家的影響力迅速擴大，引發地區一些國家，尤其是印度的不安。而錯綜複雜的地緣政治格局正不斷增加印太地區的不穩定性。一方面中美關係持續緊張的，另一方面，中國與澳大利亞，與印度的關係也變得日益困難。中印邊界今年6月40年來首次發生有人員傷亡的流血衝突，此後雙方軍隊雖多次對話，嘗試化解衝突，但未能如願；澳大利亞近年來則意識到中國影響力滲透的嚴重性，連續採取措施應對，也因此招來中國方面的經濟制裁。與此同時，中國在南海的擴張努力也引發越南、印度尼西亞等其他對一些南海水域同樣有主權聲索的國家的不滿，日本也對中國海警船隻不斷闖入雙方有主權爭議的水域提出抗議。再加上台海兩岸政治緊張關係，印太地區戰略形勢格外緊張。

美國政府近期試圖推動美、日、印、奧四國組成戰略聯盟，共同遏制中國影響力的擴張。這次預計在11月進行的美日印澳四國聯合軍演可以說是這項努力的具體延續。預計也將引發北京方面的強烈反彈。