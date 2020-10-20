菅義偉結束訪問越南 雙方交換12種合作備忘錄

在河內訪問的日本首相菅義偉19日在河內與越南總理阮春福舉行會談，確認為實現自由開放的印度洋太平洋展開合作，日本和越南官民還交換了12種合作備忘錄。

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19日，越南在總理官邸舉行了歡迎儀式，在首腦會談中，日本方面同意對越南中部的水災進行援助，並在分享國土強韌化方面的信息與學識方面達成一致。

兩國首腦在軍事合作方面也達成實質上的共識，同時雙方官民交換了12種合作備忘錄，其中包括有關胡志明市的都市開發、日本法務省與越南司法部的合作、關於越南住友商事和越南北部的興安省團地建設合作等的備忘錄。

雙方還就越南方面解禁日本產蜜柑向越南的出口達成一致，並一致同意早日實現這一共識。

19日下午，菅義偉還在河內的日越大學發表講演，菅義偉在演講時指出：日本將推進供應鏈的強韌化，為構築能夠強有力對應危機的亞洲經濟，將進一步推進與東盟的合作。

日本首相菅義偉20日結束了對越南的訪問，從越南首都河內的內排國際機場啟程，抵達印度尼西亞蘇加諾－哈達國際機場，菅義偉將在位於印度尼西亞首都雅加達以南的城市茂物與總統佐科舉行會談，雙方將討論在實現自由開放的印度洋太平洋的構想和應對新型冠狀病毒方面展開合作的議題。