避免成為中國襲擊目標學者倡議關島升格成州

《一帶一路：中國力量遇到世界》一書作者傅萊曼（Eyck Freymann）在外交政策撰文指出，為了避免關島成為中國和朝鮮等敵對國家的襲擊，美國應該將這個位於太平洋的軍事基地升格成為一州。

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上月底美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，如果民主黨下月選舉贏得多數，“所有議題都可提出討論”，包括是否將波多黎各和華盛頓特區升格為州。傅萊曼認為，擁有23萬人口的關島與馬里亞納群島也應該被考慮在內。

身為美國一個特區，關島沒有投票權，只有無法律效力的風向調查（straw poll），而根據過去的紀錄，關島在過去的10次總統選舉中，有8次成功投票給勝出的候選人，6次投票給民主黨，4次給共和黨。因此之故，升格關島是一個超越黨派之爭的建議。

傅萊曼指出，關島不能因為人口太少或距離本土大陸路程太遠而扼殺其成為美國一州的理由，例如阿拉斯加成為美國一州的當年，人口其實與現在的關島差不多。雖然很多美國人地圖上找不到關島在那裡，因其與美國夏威夷的距離，較與北京的距離還要遠。

但傅萊曼指出，正因如此，關島與馬里亞納群島這個特區擁有特殊的戰略價值，但同時有其特殊的弱點。

自1898年西班牙與美國戰爭之後，關島即成為美國的屬土，日本皇軍1941年12月8日在偷襲珍珠港之後，即佔領了關島與馬里亞納群島，直至3年之後，盟軍才收復關島以及與馬里亞納群島。在收復關島的戰役中，一共有12.8萬美軍參戰，當中8125人陣亡。之後，美國在島上興建跑道，並利用這個基地空襲日本，奠定盟軍在太平洋戰爭的勝利。自此之後，美國在關島的基地成為該區安全穩定的基石，儘管中國的軍事戰略員視此為眼中釘。

但傅萊曼指出，關島現在卻面臨威脅。美國的軍事建設佔領了關島即戶三分之一的土地，軍方人員和家屬已融入當地經濟，但這個地區卻非美國正式一員，而關島只是美國一個軍事基地的這個想法，卻反而對美國的敵人有着吸引力：不敢襲擊夏威夷，但可以襲擊關島。

太平洋爆發戰爭，首當其衝的是關島的平民。2016年中國DF-26（東風26）中程導彈投入服務時，中國網上的軍事評論形容是“關島殺手”；2017年當美國總統特朗普威脅用“火焰和怒火”對付北韓時，平壤則威脅要將鄰近的關島置於火海之中。這個威脅其實相當可信，因為關島位於北韓火星12彈道導彈的射程之內。

傅萊曼的分析進一步指出，關島的戰略價值其實不止於其國防作用。關島升格成州，可顯示華盛頓維護印太地區的自由及公開次序的承諾，並可向日本、南韓以及台灣保證美國在危機發生時會出手援助。

最後，將關島升格，可明確向北京傳遞一個信息。儘管中國外交人員和學者否認最終要將美國趕出太平洋，但無論如何，華盛頓必須要清楚表明，北京是不會得逞的。