菅義偉在印尼強調：日本完全沒有考慮建立“亞太版北約”

日本首相菅義偉20日在印度尼西亞首都雅加達以南茂物的總統宮殿與印尼總統佐科舉行會談。而在10月21日舉行的記者會見中，菅義偉以中國的海洋活動為背景，強調反對增加南海緊張局勢的任何行為，但是在談及中國所警惕的，日本所提倡的“自由開放的印度太平洋構想”時指出：這一構想不以特定的國家為對象，日本完全沒有考慮去建構“亞太版北約”。

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菅義偉稱，東盟去年提出的有關印太地區的獨自願景“東盟印太展望”，在本質上與日美主導的“自由開放的印度太平洋”構想擁有許多共同點，他強調雙方“可以攜手共建和平繁榮的未來”。

佐科強調“希望使南海成為安全的水域”，關於重啟兩國間商務目的的往來，雙方達成共識，將大致在今後一個月，在兩國外長之間展開協調。考慮到美中對立對世界格局的影響，佐科強調“全球大國之間的競爭使多邊合作受到威脅”，並指出正在這樣的形勢下，強化日本的印尼的戰略夥伴關係尤其重要。

在10月21日的記者會見中，菅義偉針對南海形勢強調：所有的當事者不是依靠力量和壓迫，而是基於國際法，向著和平解決紛爭做出努力，這是很重要的。

由於印尼新冠患者人數在東南亞國家中最多，菅義偉在會談後的記者會上表示，將提供500億日元規模的日元貸款，菅義偉還透露，雙方確認了重啟受疫情影響停滯的印尼人士赴日作為護士及“護理福祉士”候選的方針。

菅義偉在記者會見中強調，將與東盟諸國合作，實現日本希望建構的“自由開放的印度太平洋構想”。

菅義偉指出：：“我自己將展開首腦外交，與東盟（ASEAN）密切合作。”