日本官房長官就巴西在新冠疫苗試驗中出現死者發表談話

日本官房長官就新冠疫苗在巴西進行臨床試驗時發生死亡事件指出：日本厚勞省將要求企業提出詳細的報告。

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加藤勝信在10月22日的記者會見中，針對英國阿斯利康公司（AstraZeneca）開發中的新型冠狀病毒疫苗在巴西進行臨床試驗時發生死亡一事指出：在切實確認安全性、有效性的大前提下，以明年前半年確保能夠供應日本全體國民數量的疫苗為目標，將繼續以厚生勞動省為中心推進實行。

巴西衛生部門10月21日宣布，參加由英國牛津大學和阿斯利康公司聯合開發的新冠肺炎疫苗臨床試驗的一名巴西男性死亡。據巴西的大報Globo和彭博社的報道，祥知臨床試驗信息的消息源透露，該男性不是參加正在開發的疫苗的臨床試驗小組的人，而是屬於投入沒有藥物成分的假藥小組的人。

9月8日，由牛津大學和英國阿斯利康公司聯合開發的新冠肺炎疫苗“AZD1222”在第三期人體測試中，因一位英國志願者出現可能由疫苗引發的與“貫穿性脊髓炎”相一致的癥狀，暫時停止接種測試。

阿斯利康公司株式會社日本現地法人（總社∶大阪市北區）9月4日表示：已經開始新型冠狀病毒疫苗“AZD1222”在日本國內的第I/II期臨床試驗，該試驗以18歲以上的被試驗者約250名為對象實施。通過接種試驗，評價日本人接種此疫苗的安全性和有效性。

而在倫敦，將從明年開始，進行為了確認新冠疫苗的效果，故意讓參加臨床試驗者感染的試驗。這個試驗叫做“人的挑戰”，過程是在接種新冠疫苗一個月之後，讓參加試驗者感染新冠病毒。這個試驗將以18歲到30歲的90人為對象，目前全世界已有3萬8000人報名，其中包括90名日本人。

時任日本厚生勞動大臣加藤勝信曾在8月7日表示，阿斯利康正在研發新型冠狀病毒感染症疫苗，日本政府基本與該公司達成了協議，在該疫苗投入實用的階段以後，從明年年初開始，將接受該公司1.2億次份的供應，其中3000萬次份到明年3月底為止接受對方供應。

加藤8月7日曾向媒體表示：“將朝着最終簽約的方向迅速推進磋商，還會繼續與其他疫苗廠家開展磋商。”日本政府也已經就接受6000萬人份的疫苗供應，與美國製藥巨頭輝瑞基本達成協議。