朝鮮拒絕6批韓國防疫物資

韓國民團今年獲准援助朝鮮的6批防疫物資均遭到朝方拒絕，運送不到。這是韓國國會外交統一委員會共同民主黨籍議員全海澈22日公開的一份資料顯示的。

廣告 繼續瀏覽後續

韓聯社說，具體來看，韓國統一部從3月31日至8月12日先後6次批准公民團體對朝運送價值17.6億韓元的物資，品目主要有消毒劑、口罩、防護服、診斷試劑盒，以及被聯合國批准豁免制裁的熱成像攝像機。韓國統一部方面就此表示，這些物資沒有能運送到朝方。

韓聯社報道，韓國國會外交統一委員會方面認為，朝鮮已經獲得中國和俄羅斯的非正式援助，並可能擔憂在物資運送過程中傳播新冠病毒，因此拒絕了韓國方面的援助。

全海澈表示，考慮到傳染病的特點，韓朝有必要開展防疫合作。他還指示有關部門提前做好準備，基於朝鮮方面態度和人道主義原則在新冠疫苗和治療劑面世後對朝鮮提供援助。