英國與日本簽自由貿易協議 稱脫歐後最重要黎明應景

日本和英國周五正式簽署貿易協議，這是英國退歐後首個重大貿易協議。英國仍然在與其最密切的貿易夥伴歐盟進行艱難的貿易談判。據英國國際貿易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在東京於協議簽署後說，“在日本這個太陽升起的地方迎接自由貿易新時代的黎明，這是多麼應景啊。”

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據路透社消息，英國與日本正式簽署貿易協議，為退歐後首份重大協議。英國國際貿易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在東京於協議簽署後對記者表示說，“這是英國退歐後達成的首個新的自由貿易協議。”“在日本這個太陽升起的地方迎接自由貿易新時代的黎明，這是多麼應景啊，”英國國際貿易大臣特拉斯(LIZ TRUSS)在東京於協議簽署後對記者表示。

此前特拉斯與日本外務大臣茂木敏充於9月達成了一項廣泛協議。茂木敏充指出，談判進行四個半月後就達成了協議，並稱“這證明了日本和英國繼續積極推進自由貿易的決心。”

英國表示，該協議意味着英國對日本99%的出口都將免除關稅，長期而言，該國與日本的貿易額可能較2018年增加152億英鎊(199億美元)。據該報道說，協議規定，到2026年英國對日本汽車的關稅將分階段降至零。這一點與日本與歐盟貿易協議相同。

據路透社；茂木敏充在協議簽字後表示，他與特拉斯一致同意進行合作，以便協議在2021年1月1日生效。他還表示，日本對英國有意加入11國跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)表示歡迎，並願意提供必要的支持。日本已是CPTPP成員，加入該協定的還有加拿大、澳洲、文萊、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。