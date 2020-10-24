華盛頓州發現亞洲巨型殺人蜂巢 美國首例

2020年5月7日，華盛頓州農業部昆蟲學家克里斯·盧尼（Chris Looney）在華盛頓布萊恩（Blaine）展示了一隻死去的亞洲巨型大黃蜂。該樣本來自日本

美國華盛頓州10月23日傳出消息說，該州昆蟲學家發現了一個亞洲巨型殺人蜂（Asian giant hornets，也叫大虎頭蜂）巢穴。這在美國歷史上還是首次。華盛頓州農業部（WSDA）宣布了這一消息，稱蜂巢是在該州布萊恩（Blaine）一個樹洞中被發現的。由於當地天氣惡劣，原本要進行的蜂窩移除計畫推遲到周六。

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在成功找到蜂巢前，華盛頓州農業部的昆蟲學家們先是於周三發現兩隻鮮活的大虎頭蜂；接着，專家們周四又在另一個捕蜂器中發現兩隻被捕獲的同類。最終，他們成功檢測到了大虎頭蜂巢穴所在。

官員說，受困的三隻大黃蜂中有三隻被做了記號，戴上無線電跟蹤器。結果，其中一隻“領路”，帶着昆蟲學家們回到巢穴。

“蜂窩位於一處私人物業附近的樹洞里。”WSDA說，“通常亞洲大黃蜂在地下築巢，但偶爾也被發現在枯樹中築巢。”

華盛頓州農業部的專家團隊在現場目睹數十隻大黃蜂圍着樹洞里的巢穴進進出出。

大虎頭蜂是分布亞洲地區的黃蜂，也是世界上體型最大的胡蜂。顧名思義，大虎頭蜂無論長相和性情都像老虎，每分鐘甚至可咬下40隻蜜蜂頭部。幾隻大黃蜂只需花幾個小時的時間便可將蜜蜂蜂窩“連鍋端”。是亞洲地區最危險的昆蟲之一。

華盛頓州農業部已經徵得業主同意，要將這個蜂窩根除，而且在必要時移走樹木。

因大虎頭蜂通常將巢穴築於地下，人類或其它動物若不慎一腳踩上蜂窩，大虎頭蜂會隨即展開猛烈地攻擊行為，常常造成嚴重死傷事故。

2019年12月，專家們首次在華盛頓州發現了亞洲殺人大黃蜂，並於今年7月份捕獲到第一隻。