三星傳奇會長李健熙今因病去世 曾以名言“除了老婆孩子一切都要變”傳世

韓國三星方面今天公布了李健熙去世的消息，並表示將根據死者和遺屬意願舉行簡樸的葬禮，謝絕弔唁和哀悼花圈。據悉，夫人洪羅喜、長子三星電子副會長李在鎔等家屬前一天得知李健熙垂危消息後到醫院為其送終。靈堂設在三星首爾醫院，具體葬禮日程正在商討中。

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據韓聯社今天報道說，韓國財界巨頭、三星集團會長李健熙25日因病去世，享年78歲。消息說，李健熙2014年5月因急性心肌梗塞在三星首爾醫院接受住院治療。據悉，截至近期，他仍能自主呼吸，持續接受康復治療，後因病情惡化，經搶救無效，於25日去世。

李健熙1942年1月9日生於韓國大邱市，在兄弟姐妹八人中排行老七。李健熙剛出生就被送到慶尚南道宜寧郡，由奶奶撫養，1947年隨父進京，1953年年僅11歲便奉父命留學日本。李健熙從小熱愛養狗和看電影。從日本回國後，李健熙就讀於首爾師範大學附屬高中，在校期間加入摔跤社團。

從日本早稻田大學畢業後，李健熙遠赴美國喬治華盛頓大學深造，攻讀工商管理碩士，1966年碩士畢業後與在首爾大學讀美術專業的洪羅喜相親，次年成婚。

上世紀70年代，李健熙赴美視察矽谷，探索進入高新產業，於1978年升任三星物產副會長，開始走接班人程序。此後，出任三星海外項目推進委員會委員長的李健熙加入搶購大韓石油公社的行列，這本是接班人大展拳腳證明能力的好機會，不料三星最終敗北，李健熙不得不一度面對父親失望冷淡的目光。

據韓聯社說，原本繼承三星集團經營權的李健熙大哥、前第一肥料會長李孟熙糖精走私事件被爆光後，李健熙被選為繼承人。1987年創始人李秉喆去世後，李健熙成為三星集團第二任會長。1993年，他在德國法蘭克福提出“新經營宣言”，表示“除了老婆孩子一切都要變”，宣布第二次創業。有觀點指出，三星從此開始積極推進品質經營、質量經營、設計經營，實現了騰飛。

在李健熙的領導下，公司總市值從1987年的1萬億韓元（約合人民幣8.86億元）增長到2012年的390萬億韓元，猛增40倍，資產總額高達500萬億韓元。三星電子2006年在世界電視市場力壓索尼拿下冠軍，並在智能手機市場超越蘋果排名第一，20多種產品問鼎全球。

與此同時，李健熙2008年因涉三星秘密資金事件被判刑後宣布辭去集團所有職務和解散戰略企畫室。2009年8月，李健熙又因向長子李在鎔變相贈與三星SDS附認股權債券的玩忽職守罪名成立被判處有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金1100億韓元。但因財界和體育界呼籲讓身為國際奧委會委員的李健熙戴罪立功為申辦2018年平昌冬奧發揮作用，僅4個月後，李健熙就獨自一人被時任總統李明博特別赦免。

李健熙夫人洪羅喜曾任三星美術館館長，其獨子李在鎔任三星電子副會長，大女兒李富真出任新羅酒店社長，二女兒李敘顯任三星福利基金會理事，女婿金載烈任三星經濟研究所社長。

據韓聯社說，在國際舞台上，三星躋身世界級品牌，在品牌諮詢公司Interbrand發布的“2013全球最佳品牌”榜單中排名第八。李健熙還領導三星電子推出9大全球第一的產品，佔有率方面智能手機（2012年·SA）、智能卡IC（2006年·ABI）、移動CMOS圖像傳感器（2010年·TSR）分摘桂冠，銷售額方面電視（2006年·Displaysearch）、顯示器（2007年·IDC）、DRAM（1992年·iSuppli ）、NAND閃存（2002年·iSuppli）和移動APP（2006年·SA）排名全球第一。

三星集團表示，李健熙恪守就任之初的承諾，27年來帶領集團實現輝煌發展。李健熙1987年就任當時曾表示，將注重自律經營、重視技術、尊重人類，帶領三星成長為世界級的超一流企業。