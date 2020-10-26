三星創始人墨寶精神座右銘：空手來空手去

三星集團的迎賓館承志園懸掛着三星創始人湖岩李秉喆親手所寫的墨寶“空手來空手去”。據說，李秉喆會長非常喜歡這句話，留下了170多幅寫有這句話的墨寶。剛剛去世的三星電子李健熙會長生前也將父親寫的這幅作品掛在自己的辦公室承志園，隨時可以看到。

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據韓聯社今天報道介紹，李健熙辦公室的墨寶：空手來空手去。昨天25日，三星方面就辭世的李健熙會長的葬禮表示：“按照故人和遺屬的意願，決定以簡單的家庭葬禮的形式舉行”，“鄭重謝絕花圈和弔唁。”李健熙作為持有股票價值18.2萬億韓元（約合人民幣1077億元），名下房產全韓第一，全球排名第67位的頂級富豪，他人生的最後一程似乎也和普通人一樣安靜、樸素。據一位三星有關人士稱：“李健熙會長如此珍視那句話可見其雖然領導着韓國最大的企業三星集團，但時刻不忘自己是‘空手來’，展現出不斷改變和創造新事物的意志。”他的最後一程也是對“空手去”的一種實踐。

李健熙創辦了三星首爾醫院，對改善韓國葬禮文化也起到了相當大的推動作用。1993年，他來到三星醫療院施工現場強調：“我深知落後的醫院對於患者而言是多麼大的痛苦，就此放任不管不是一家有社會責任感的企業的領導者該做的事情。”三星首爾醫院自開院以來，殯儀館就由醫院直接經營，從根本上杜絕了葬禮物品的訛詐行為，引入公開入棺工作人員的“入棺實名制”，阻斷了“謝禮文化”，並且帶頭改變了在葬禮上酗酒和打牌，以及處理屍體過程中有收受錢財的陋習。

據該報道，當天的葬禮現場為防止新冠疫情擴散，禁止50人以上在室內（葬禮現場）聚集。