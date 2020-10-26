蓬佩奧：美印尋找辦法共同抵抗中共的威脅

美國國務卿蓬佩奧啟動2020年美國總統大選前的最後一次出訪，目的地是印度、馬爾代夫、斯里蘭卡與印度尼西亞這四個亞洲國家。路透社消息，美國國務卿彭佩奧訪印的主要目標是美印尋找辦法共同抵抗中共的威脅。

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印度是蓬佩奧此行首站。10月26日，蓬佩奧與美國國防部長埃斯珀將與印度外長蘇傑生和防長辛格舉行戰略與安全會談（“2+2”會談）。路透社25日報道稱，蓬佩奧訪問印度是特朗普政府“強化對中國在南亞地區不斷增長的經濟和軍事力量的反擊”。印度官員稱，蓬佩奧與埃斯珀訪問印度期間兩國預計將簽署一些協議，讓印度可以獲取美國的衛星數據，幫助印度提高導彈和無人機的精準度。

據《印度斯坦時報》26日報道，蓬佩奧與埃斯珀於當日下午抵達印度，開展為期兩天的訪問。當日，兩國防長、外長分別舉行會談。27日兩國防長、外長共同參與的會談則是兩國之間的第三次“2+2會談”。除此之外，蓬佩奧與埃斯珀還將與印度總理莫迪和國家安全顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval）舉行會晤。

27日的美印“2+2會談”將以區域安全合作、國防信息共享為主要內容，旨在讓美印兩國更有效地在經濟合作、“印太地區”事務與新冠肺炎疫情等全球議題上展開合作。

美印雙方預計將於“2+2會談”期間簽署《基本交換與合作協議》（BECA），這是旨在促進美印兩國共享衛星和傳感器的機密數據的四項基礎協議之一。據《印度教徒報》26日報道，在此之前，印度已與美國簽署了《物流交換協議備忘錄》（LEMOA）、《通信兼容性和安全協議》（COMCASA）和《軍事信息安全總協議》（GSOMIA）。報道還引述消息人士稱，印度和美國也將就一項海事信息協議展開討論。

根據報道，美印兩國官員均指出，在新冠肺炎疫情致使大多數外交會談以線上形式舉行時，蓬佩奧與埃斯珀仍選擇親自訪問印度，反映了美國方面對美印關係的重視。

美印兩國均看重由美方推動的所謂“印太地區”戰略，承諾要共同促進一個“自由和開放的印太地區”。在一份聲明中，美國國務院稱美印短短兩年多時間內舉行了3次“2+2會談”，表明了對雙方外交和安全目標的“高級別承諾”。美國國務院聲明還說，印度擁有龐大的經濟市場，大力支持企業家精神和創新，國際貿易不斷增長，是“世界領先的經濟大國之一”，有能力促進兩國“對自由的、基於規則的印太地區的共同願景”。不過據印度《經濟時報》26日報道，世界銀行、穆迪評級等機構對印度2021年財年GDP增幅的預測在-11.5%至-9%之間，經濟形勢嚴峻。

10月初，美印兩國也曾就軍事合作展開會談。10月6日，蓬佩奧前往日本，參加美國、日本、印度和澳大利亞外長間舉行的“四方安全對話”（Quad）會議。印度也已宣布澳大利亞將參與11月於印度馬拉巴爾舉行的多邊演習，其他參與方包括美國和日本。