巴基斯坦白沙瓦一所伊斯蘭教學院發生爆炸

巴基斯坦西北部城市白沙瓦一所伊斯蘭教學院星期二上午發生一起爆炸事故，至少已有8人喪生，超過110人受傷。警方初步調查說，有人帶了5公斤炸藥引爆。

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中央社報道，一名高階警官阿吉姆說，爆炸是發生在賈米亞‧祖博力亞伊斯蘭教學院大禮堂，當時正在上可蘭經。有人將一袋裝滿炸藥的袋子帶入課堂中。

白沙瓦警方已經封鎖爆炸現場，安全官員和警方正在搜集證據。白沙瓦資深警司阿曼表示，初步調查顯示，這起爆炸案使用了土製炸彈，爆炸使用了5公斤的炸藥。

爆炸發生後，傷者和死者都被送往瑞丁女士醫院，醫院發言人阿辛稍早說，醫院已經接收了7具死者遺體和收治70多名傷者，包括兒童在內。

不過，隨著爆炸現場逐漸清理，醫院發言人指出，死亡人數增加到8人。

醫院發言人表示，死者中包括4名20到25歲的學生。另一名警官則說，傷者中有2名教師。

一些傷者也被送往開柏教學醫院 、哈亞塔巴德綜合醫院和納習魯拉汗巴巴爾醫院治療，其中瑞丁女士醫院收治了72人，開柏和哈亞塔巴德兩醫院各收治2人，而納席魯拉汗巴巴爾醫院收治了37人。

巴基斯坦總統艾維在案發後要求立刻逮捕犯罪恐怖分子，並給予懲戒；巴基斯坦總理伊姆蘭·汗也表示，他向全國保證，將儘快把恐怖分子繩之以法，為這起野蠻的攻擊負責。

中央社說，由於巴基斯坦軍方與恐怖組織合作向印度輸出恐怖主義，包括塔利班在內多個恐怖組織都以巴基斯坦為基地，加上俾路支解放軍等分離主義好戰團體也經常發動炸彈恐攻，導致巴基斯坦境內經常有恐怖攻擊爆炸事故。

不過，迄今沒有恐怖組織出面承認犯下這起爆炸案。