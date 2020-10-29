日本首相說現在不是具體調整習近平訪日的階段

日本首相菅義偉在10月29日於日本參議院回答代表提問的時候，在談及中國國家主席習近平作為國賓訪問日本時指出：現在首先要做到的是專心使新型冠狀病毒傳染症收縮，還不是具體地調整習主席作為國賓訪日的階段。

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菅義偉還指出：日本與中國之間存在各種懸案，該堅持的意見就要堅決堅持，並強烈要求中國方面積極地加以對應。

在談及中國海警船不斷進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的區域時，菅義偉指出：今後也會在堅決徹底保衛日本的領土、領海、領空的決心的基礎上，冷靜、毅然地加以對應。

目前，美國以安全保障上的擔心為由正在排除華為技術等中國企業的5G製品，為此菅義偉在答疑時談及5G移動通信系統，他說：作為5G基乾的基礎設施，建構安全、值得信任的網絡是必要的。表示將與美國為首的相關國家合作，實施確保網絡安全的措施。

菅義偉指出：要兼顧經濟的成長與安全保障，以國家安全保障局為中心，繼續進行高瞻遠矚的、戰略性的對應。

10月26日，日本召集第203屆臨時國會，首相菅義偉在眾院全體會議上發表就任後首次施政演說。

菅義偉表示在外交和安全保障方面以日美同盟為核心，對於中國，他表示：“與中國保持安定的關係，不僅對兩國，而且對於地區與國際社會來說，也是及其重要的。應該活用高層接觸的機會，應該堅持的意見就堅定地堅持，並在共通的各種課題上繼續合作。”