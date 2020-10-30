美國支持韓國的世貿組織總幹事人選

世貿組織新任總幹事將由誰來自出任，有可能會在2020年11月9日揭曉。 (Illustration) Qui succédera à Roberto Azevedo à la tête de l'Organisation mondiale du commerce ? Réponse peut-être le 9 novembre prochain.

在巴西人Roberto Azevedo（譯阿澤維多）因家庭原因於8月底辭去世貿組織（OMC）總幹事一職後，世貿組織總幹事一職的角逐在尼日利亞前財長Ngozi Okonjo-Iweala與韓國現任貿易部長Yoo Myung-hee之間展開。

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據本台RFI周五（2020年10月30日）的法文報道，尼日利亞前財長Mme Ngozi Okonjo-Iweala (譯奧孔喬-伊維拉)被認為是接掌這一重要職位的熱門人選，不過，她還沒有獲得美國的首肯。華盛頓目前支持的候選人是韓國現任貿易部長Mme Yoo Myung-hee（譯俞明希或柳明熙）。

世貿組織成員國內部協商認為，尼日利亞前財長奧孔喬-伊維拉女士是最有機會獲得廣泛認可的新總幹事人選。現年66歲的尼日利亞前財長，也曾擔任過尼日利亞外長一職。她還曾出任過世界銀行第二把手，但在2012年角逐世界銀行行長一職時，輸給了在首爾出生的美國韓裔學者金墉（Jim Yong Kim）。

美國總統大選影響世貿組織

兩天前的10月28日，出自非洲的奧孔喬-伊維拉女士險些成為了首位領導世界貿易組織的女性。但由於缺乏共識，她不得不耐心等待預計將在十天後11月9日召開的下一次會議。這也就是說，世貿組織新任總幹事一職的競爭，要等到11月3日美國2020年大選後也能塵埃落定。

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歐盟支持Ngozi Okonjo-Iweala

在非正式會議上，有27個代表團發言，除一方外，幾乎一致表達了對程序的支持。歐盟委員會與所有歐盟成員國，79個國家支持尼日利亞候選人奧孔喬-伊維拉女士。

美國支持Yoo Myung-hee

美國認為韓國候選人俞明希具有有效領導世貿組織的能力。華盛頓目前不支持尼日利亞候選人奧孔喬-伊維拉。

據介紹，尼日利亞前財長奧孔喬-伊維拉有意在世貿組織為發展中國家奔走，而韓國現任貿易部長則想對世貿組織實施改革。

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