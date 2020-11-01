台灣外交部：無論美國大選結果由誰執政將持續與美方攜手合作

美國總統及國會選舉進入最後關鍵倒數時刻，台灣立法院外交及國防委員會明天(2日)將邀請外交部長吳釗燮列席報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。根據台灣外交部送達立法院的報告指出，近年來台美關係持續發展，今年更在高層互訪、軍購、防疫等各項領域有豐碩成果，無論美國大選結果由誰執政，將持續與美方攜手合作，盼台美關係再創新猷。

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台灣外交部送達立法院的書面報告指出，台美關係是台灣對外關係中最重要的一環，與台灣無邦交的國家中，只有美國制訂「台灣關係法」作為推動雙方實質關係的法律依據。

外交部指出，自從總統蔡英文就任以來，美國政府已經九度宣布對台軍售，今年則四度宣布對台軍售，包括5月的MK48型魚雷，7月的愛國者三型飛彈後勤維修與技術服務，10月份則有增程距外陸攻飛彈、遠程精準火力打擊系統與F-16戰機新式偵照莢艙等防衛性武器，以及10月26日宣布的魚叉飛彈海岸防衛系統。

台灣外交部表示，白宮於5月公布「美國對中華人民共和國之戰略方針」報告，重申「台灣關係法」對台灣安全承諾，並提到1982年裡根總統備忘錄，闡明美國對台灣提供武器的性能與數量完全視中共所構成的威脅而定，也關注台灣的「新南向政策」與美國印太戰略，具有共同願景。

台灣外交部指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也於9月23日在美國威斯康星州參議會，以「美國各州議會與中國挑戰」為題發表演講，特別提到中國外交人員施壓美國各州政府，要挾不得與台灣從事貿易與往來，也不得承認台灣，並呼籲全美各州對中共滲透提高警覺，並加以反制。