日媒：日本擬將宙斯盾艦大型化以攔截中朝導彈

日本共同社和《讀賣新聞》等媒體11月1日報導稱，從多位政府人士處得到消息，日本正在研究探討建造新型宙斯盾驅逐艦的方案，以替代之前放棄的“陸上宙斯盾”計畫。據悉，日本防衛省委託的民間企業最快月中提交中期報告，當局將在年底敲定大方向。

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《讀賣新聞》報導指，這份替代案的方針，不僅是為了防禦來自朝鮮的彈道導彈，還假想攔截來自中國“性能不斷升級的巡航導彈”，以“保持綜合導彈防空能力”。

據報道，新型“宙斯盾”驅逐艦將使用宙斯盾路基雷達“SPY7”及導彈發射裝置。不僅有反導功能，還具有保護自身免受艦船、潛艇和戰鬥機攻擊的能力。有方案顯示，新型艦與計畫於明年三月開始服役的“羽黑”號宙斯盾驅逐艦（DDG-180）體型相同（全長170米）。

據悉，大型化的目的包括擴大居住空間。預計將成為海上自衛隊擁有宙斯盾功能的艦船中最大的一艘。日政府將建造反導專用的驅逐艦作為流產的“陸基宙斯盾”計畫的替代方案，然而，《讀賣新聞》透露稱，執政的自民黨和其他人士批評說，如果（新型艦）不具備自我防衛能力，則需要在其他的艦船的保護下執行防禦任務，那麼將考慮放棄這個方案。此外，這一決定預算也是日本政府需要考慮的因素。

今年9月，日本國家安全保障會議牽頭探討的代替方案有兩個：一是增加海上自衛隊宙斯盾艦；二是在陸上設置高性能雷達，從搭載導彈發射器的護衛艦或海上平台進行攔截等。隨後，有報導指，第二種方案轉用已就“陸基宙斯盾”計畫簽約的美國洛克希德公司的雷達“SPY-7”，將能避免違約金等大筆成本。但當時美方企業回復稱，這項計畫雖然在技術上是可行的，但需要對“陸基宙斯盾”的系統進行大規模改造，成本高昂且缺乏合理性。