韓國前總統李明博抵達看守所正式服刑

韓國前總統李明博在貪污受賄案終審中被判刑17年，於10月2日下午抵達首爾東部看守所正式服刑。韓聯社報道， 李明博當天下午1點46分乘車從位於首爾江南區的家出發，約2點抵達首爾中央地方檢察廳接受檢方傳喚 。經過10多分鐘的身份確認等程序後，他乘坐檢方提供的車輛被移送到看守所。

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這是李明博從今年2月25日被停止執行拘留後時隔251天再被收監。雖然韓國最高法院判處李明博17年有期徒刑，但他在看守所被羈押約一年的時間可折抵刑期，今後還需服刑16年，至95歲高齡的2036年刑滿釋放。

韓聯社報道，考慮到前總統身份和禮遇，李明博將被分配到看守所12層的獨居室，面積約13平方米，周圍還將設置隔離設施禁止其他囚犯靠近。一般情況下， 被確定刑期的囚犯在看守所臨時服刑，之後會被轉移到監獄。但鑒於前總統身份和年邁有病等情況，李明博有可能長期在東部看守所服刑。

韓國檢方於2018年4月以貪污受賄、濫用職權、逃稅等16項罪名起訴李明博，其貪污和涉賄金額分別為247億韓元和111億韓元。韓國最高法院10月29日對李明博貪污受賄案進行終審，維持二審判決，判處李明博有期徒刑17年，罰金130億韓元，追征犯罪所得57.8億韓元。