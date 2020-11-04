李明博自辯關我也關不住真相 刑期至95歲

韓國前總統李明博被判監17年。如果沒有特赦，李明博將服刑至95歲方能出獄。不過，李明博此次赴獄時曾說，關我也關不住真相。

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據朝鮮日報引述李明博說：關我也關不住真相。10月29日當天，李明博在位於首爾江南區論峴洞的家中同親信舉行會談後，於下午1點45分左右乘坐等候在外的黑色勞恩斯前往首爾中央地方檢察廳。據他的律師姜勳（音）稱，他對親信表示：“不要太擔心。我會好好受刑”，“我會以關住了我也關不住真相的信念撐下去。”

李明博於下午2點左右抵達首爾中央地方檢察廳，完成行政流程後前往首爾東部看守所。下午2點40分左右，他乘坐的車輛抵達看守所後，等候在看守所前的30多名支持者高呼“取消對李明博的拘留”等口號。而左派傾向的油管博主則在附近高呼“祝賀李明博入獄”等口號。

據該報道，他在走完與普通囚犯相同的入監流程後，被關進12樓4坪大小的單人監獄。這也是從2018年3月22日被收監直至2019年3月6日被保釋釋放為止關押的房間。考慮到關押的是前任總統，監獄還配備了專門的獄警。已經判刑的已決犯會先在看守所關押一段時間，囚犯分類工作結束後將被移送至監獄。但考慮到他前總統的身份、高齡、疾病等因素，很可能在東部看守所服刑，而不會被移送監獄。

朝鮮日報說，關於前總統禮遇，對被判監禁以上刑罰的前任總統，除了警護、警衛以外，不得享受其他禮遇。由此，他將被剝奪退休金，提供的交通、通信及辦公室，本人和家人的醫療服務等禮遇。但夫人金潤玉的警衛工作將繼續由總統警衛處負責。在調查和審理過程中，李明博已經被羈押了一年左右，剩餘刑期16年有餘，如果待刑滿釋放將會是2036年，屆時他已是95歲高齡。