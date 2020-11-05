中國海警法草案允許使用武器引起日本擔憂

中國全國人民代表大會4日發布了《海警法草案》全文，此草案規定負責海上警備的中國海警局權限。該草案規定，當外國船違法進入中國領海，海警局可強制驅趕或進行調查；其中還規定，若發生外國船隻在中國管轄海域違法活動，且不遵從海警局要求停船的命令等情況，海警局可動用武器。

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這一規定引起了日本方面的高度警戒，最近在釣魚島水域，發生了中國海警船驅趕日本漁船，日本海上保安廳前去救援的事情，日本方面擔心在釣魚島周邊捕魚的日本漁民會成為該法的對象，甚至在釣魚島水域，日本海上保安廳的巡視船也成為該法的對象。

草案提出，為了預防並阻止損害國家主權和海洋權益的行為，海警局將在包括領海及毗連區的管轄海域進行巡邏及監視，此外考慮到南海局勢和美國進攻或炸毀人工島的可能，草案還寫入了為保衛人工島而採取必要措施的內容。

為此，日本官房長官加藤勝信在11月5日午前的記者會上，這對此事指出：對於他國的法案，我們一貫是不進行一一的評論。我們將高度繼續注視包括本法案在內的中國海警局的動向，

加藤還指出：尖閣諸島從歷史上和國際法上無疑是我國固有的領土，而且對其正在進行具有實際效果的統治。

加藤說：政府將在堅決保衛包括日本漁船在內的國民的生命、財產及領土、領海、領空的方針的基礎上，和相關省廳合作，積極收集信息，做到對釣魚島的警戒萬無一失，對中國也將繼續冷靜、毅然地加以對應。

該草案共由80條構成。中國宣布在10月召開的十三屆全國人大常委會第二十二次會議上就次草案進行了審議，到明年3月為止徵集公眾意見。