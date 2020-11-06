德防長卡倫鮑爾：德國將加強於印太地區存在

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（A. Kramp-Karrenbauer）11月5日在出席線上論壇活動時，呼籲與包括澳大利亞在內的“志同道合”的國家加強軍事合作，並給中國貼上了“系統性挑戰”的標籤。她hai援引俄羅斯2014年吞併克里米亞的事件，警告印太地區發生領土衝突的風險。

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卡倫鮑爾當天與澳大利亞國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）參加了澳大利亞戰略政策研究所（APSI）舉辦的“印度洋-太平洋。澳大利亞和德國的地緣戰略挑戰和機遇”探討活動。其間，她們討論了未來德國和澳大利亞在印太地區的合作。卡倫鮑爾表示，“我們希望增加我們在聯合演習中的存在，我們希望派遣德國海軍軍官到澳大利亞海軍部隊工作。”她在發言中承認中國作為德國貿易夥伴的重要性，但卡倫鮑爾警告說，北京正在破壞“基於規則的世界秩序”，並指柏林正在尋求通過與“志同道合”的盟友合作，來加強其在印太地區的存在。她說，“中國對個人自由、人權、我們西方的民主理念有自己的想法”。

卡倫鮑爾說，“他們並不認同我們的這些想法，也不認同我們的許多價值觀，因此，我們必須與志同道合的夥伴進行更密切的合作，分享我們的價值觀。”德國近期宣布了一項新的印太地區戰略，旨在加強其對該地區的影響力。卡倫鮑爾指出，德方希望就印太地區的航行自由發出一個 “明確的信號”。“不僅是對德國，而且對整個歐洲來說，我們需要一個良好而穩定的印太局勢，”她說。

卡倫鮑爾稱，中國的“一帶一路”倡議--這是一項在全球範圍內推動的基礎設施建設計畫，目的是在全球範圍內建立新的貿易路線--是“我們必須應對的挑戰”。她並強化了德國對 “一國兩制”政策在香港問題上的支持。她說，“不能有任何違背對方意願的領土變更，也不能有任何通過軍事手段實現的領土變更”。卡倫鮑爾說，“就台灣而言，他們是我們的夥伴。我們有着相同的價值觀，我們希望保護國際法的規定，以確保它們得到遵守。”

雷諾茲在演講中回應說，儘管兩國相隔萬里，但是擁有相同的價值觀。與德國外長不同的是，雷諾茲還提及了對於國家主權的尊重。這名澳洲防長強調，“無論國家大小，要尊重主權。我們必須持續推動和平與繁榮，朝着地區合作與良性競爭發展，而不是對抗性的脅迫或衝突。我們選擇基於規則的國際秩序，以便保護主權、保持和平、促進貿易和遏制過度使用（國家的）力量。”