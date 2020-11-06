澳洲指對華貿易風險攀升 鼓勵商家致力開闢新市場

由於中澳兩國日益惡化的外交關係威脅到雙方每年高達60億澳元的貿易額，澳大利亞政府建議該國企業尋求新的出口市場，以減少對中國的依賴。

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日前，有消息指，“中國已下令停止進口7個類別的澳大利亞大宗商品”，彭博社稱，這7類商品包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、紅酒和龍蝦等，是迄今為止中國對澳商品最廣泛的打擊行動。澳媒稱，禁令的生效日期為11月6日。針對相關報導，中國外交部發言人汪文斌在11月3日的例行記者會上表示，“中方有關機構對相關進口產品採取的檢驗檢疫措施是依法依規進行的。”他說，“中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益。同時，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和保障。”汪文斌還在6日的記者會上談到，“中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為，完全合理、合法，無可指摘。”

另據英國《金融時報》報導，澳大利亞的政府官員在星期四的一次會議上向澳洲出口商發出了警告，並討論了中國進口商向澳洲商戶所轉達的非正式威脅。澳洲商戶指出，根據他們獲取的消息，中國政府計畫從星期五開始禁止進口澳大利亞的葡萄酒、龍蝦、銅和其他特定商品。一位參會的業內人士透露稱，澳洲政府官員告訴他們，與中國的雙邊關係在短期內不太可能恢復，他們應該開始探索其他選擇。自今年年初湖北武漢暴發新冠疫情後，澳洲呼籲應對新冠病毒的來源等問題進行國際獨立調查，隨後中澳兩國關係直線下滑。

澳媒在本周報導指，有一批價值高達200萬澳元的澳大利亞活龍蝦滯留上海機場、面臨清關延遲問題。澳大利亞海鮮貿易顧問組織1日表示，“雖然一些貨物已經清關，但仍有部分貨物存在延遲風險，為了降低風險，多數出口商已決定停止向中國發貨，直到能夠了解到更多新流程信息。”一些向中國出口的澳洲煤炭商亦指，他們也面臨著延誤。

澳大利亞貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)星期五表示，中國政府否認有任何官方協調的努力來打壓澳大利亞產品。不過，他強調，堪培拉從中國政府那裡聽到的消息和澳方出口商所經歷的情況有很大的不一致。“我們從產業界和一系列不同的新聞來源得到的持續報道令人深感不安，這是無法否認或逃避的事實，”他向澳大利亞電台介紹稱。

伯明翰說，最近幾個月與貿易有關的問題大大增加了澳大利亞對華出口商的風險，並指一些澳方企業將不可避免地開始關注亞洲的其他市場，如日本、韓國和印度尼西亞。 他稱，澳洲出口商今年對華貿易風險急升，業界深受困擾，澳方同時會與英國和歐盟談判自由貿易協議。悉尼洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的分析師麥格雷戈（Richard McGregor）說，“澳大利亞政府似乎不甘心遭受經濟打擊，即使是在經濟衰退中，因為在這種赤裸裸的壓力下，他們很難在外交政策上作出改變。”此前，伯明翰曾透露指，澳方致電中國商務部的努力未得到中方地回應。他zai'zhou'wu重申，北京仍然拒絕部長級的接觸，這令人失望。

面對貿易和經濟施壓，英國末代港督彭定康（Chris Patten)曾舉例指， 當劉曉波在2010年獲得諾貝爾和平獎時，北京的立即反應是威脅挪威：“我們不會再從你們那裡買任何東西。 挪威主要向中國出售三文魚。你猜怎麼了 ？ 挪威三文魚隨後到越南的銷售量猛增，越南三文魚到中國的銷售量也猛增...”但由於中國是澳大利亞當下最大的貿易夥伴，通過第三國出口的方式其有效性和獲利水平仍待進一步觀察。