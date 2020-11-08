日本舉行“立皇嗣”儀式 天皇弟弟成為第一皇位繼承人

自東京方面消息，日本皇室當地時間11月8日上午舉行“立皇嗣之禮”儀式，現任天皇德仁的弟弟、秋筱宮親王文仁正式成為日本皇位的第一順位繼承人。日本皇族代表、首相菅義偉等數十人出席儀式。

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據日本廣播協會（NHK）11月8日報道，上午11時，整個儀式的核心“立皇嗣宣明之儀”在宮殿“松之間”舉行，日本天皇德仁宣布立秋筱宮為皇嗣，接着秋筱宮發表成為皇嗣後的談話。天皇當天表示，“根據皇室典範的規定，文仁親王將作為皇嗣，並向國內外廣泛宣示。”隨後，身着皇太子裝束“黃丹袍”的秋筱宮文仁親王和妻子向天皇夫婦行禮致意，並承諾“會盡到自己的職責。”菅義偉也在隨後發言並表示祝賀。儀式在約15分鐘後結束。這是日本憲政史上，首次舉行宣布天皇弟弟為皇位繼承人的儀式。

“立皇嗣宣明之儀”後，德仁在“鳳凰之間”授予秋筱宮守護皇嗣之刀“壺切禦劍”；另一個重要儀式“朝見之儀”預定在下午4時30分舉行。據介紹，“立皇嗣之禮”被定位為關於天皇皇位繼承的最後儀式。該儀式最初擬定今年4月舉行，但因新冠疫情影響被延期。為落實防疫對策，這次儀式上，除了德仁夫婦和秋筱宮夫婦外，其他與會人員都要求戴口罩。日本皇室上次確立皇嗣的儀式是1991年2月時， 德仁被立為皇太子的“立太子之禮”。日本現任天皇德仁生於1960年2月23日，是首位二戰後出生的天皇，與皇後雅子育有一女。德仁的父親明仁天皇已於2019年4月30日正式退位。

據悉，在上世紀90年代後期以來，日本皇室一度出現繼承人危機，當時明仁天皇的兩個兒子德仁皇太子和秋筱宮文仁親王的下一代全是女兒，這種局面直到2006年秋筱宮文仁親王之子悠仁親王誕生，發生改變。