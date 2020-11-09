緬執政黨稱立法選舉大勝 昂山素季料將繼續執政

緬甸11月8日的立法選舉投票活動已經結束，檢票工作當晚已經開始。儘管最終結果需要好幾天才會揭曉，但執政大黨，昂山素季領導的全國民主聯盟9日已經宣稱大獲全勝。所得議席數字甚至可能超過上屆立法選舉。

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儘管此前有估計認為，執政黨在此次選舉中成績可能不如上一屆國會選舉，但全國民主聯盟在投票次日宣布取得了壓倒性勝利。該黨發言人妙妞（Myo Nyunt）向法新社表示，該黨甚至打破了在2015年選舉時獲得390個議席的記錄。

多個人權組織質疑這次選舉活動的正當性。儘管新冠疫情嚴重，但昂山素季政府堅持不取消或延後投票活動，同時又以安全為由，在一些少數族裔可能勝選的地區取消投票。有專家估計，大約兩百萬人無法參加這次投票活動。留在境內的羅興亞人雖有60萬之眾，但因為政府拒絕承認他們的公民權，而被排除在選舉活動之外。

歐洲聯盟9日一方面肯定緬甸選民日前踴躍參加投票，而且投票活動順利，另一方面也呼籲執政當局允許國內所有族群和不同信仰群體，包括羅興亞人都能參加投票。

這是軍政權2011年宣布解散後，緬甸第二次組織全國選舉。前反對派領袖人物、1991年諾貝爾和平獎得主昂山素季領導的全國民主聯盟在上次選舉中已在國會獲得390個席位，佔總議席的大多數，成為執政黨。昂山素季也成為該國的實際最高領導人。根據緬甸憲法，她無法出任由國會選舉的總統一職，但由總統任命，以國務資政的名義實際掌管國家事務。

但由反對派領袖變成國家領導人的昂山素季的國際聲譽迅速惡化，尤其是2017年起，緬甸境內伊斯蘭信仰的羅興亞人遭政府軍追殺，超過70萬羅興亞人被迫逃往臨近的孟加拉國。緬甸因此被指控“種族屠殺”罪行，被告上聯合國最高司法機構國際法院。昂山素季曾親自前往海牙國際法庭，為軍隊暴行辯護。

但顯然昂山素季和她領導的全國民主聯盟仍然在國內得到廣泛支持。

倘若最終檢票結果確認全國民主聯盟獲勝，昂山素季預計將繼續執政。