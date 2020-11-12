印度莫迪人氣不受Covid-19 疫情影響

印度東北部邊境地區的貧困大邦比哈爾邦（BIHAR）的最新地方選舉結果顯示，Coronavirus疫情引發的衛生危機和經濟災害，儘管造成選情緊張激烈，但以莫迪總理為首的印度民族主義政黨及其在地方上的執政盟友依然勝選。

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據本台RFI記者Sébastien.F周四（2020年11月12日）發自新德里報道，比哈爾邦的選民們有理由對上一屆地方政府的工作感到憤怒。由於Covid-19疫情引發的衛生危機和封城措施，帶來大量的失業。數百萬在城市中的流動民工被迫返鄉，造成地方上的衛生基礎設施難以承受。

在本次地方選舉中，印度執政聯盟里的地方政黨JDU遭選票懲罰，但莫迪領導的人民黨（BJP）卻得以加強。就此，新德里Ashoka阿育王大學的政治科學研究員Gilles.V在採訪中分析指出，這是一個在印度變得越來越常見的話題，選民們不會因人民黨與莫迪的行動後果對其評判，而是基於他們所體現的品格ˎ 價值觀與思想。然而人民黨與莫迪的力量不是只體現於一種思想。對印度教徒而言，這是一位具有印度心的王子；對中產階級而言，這是一名想要拯救經濟殘局的人。加上民粹主義所賦予領袖人物的真正形象ˎ 品格和個人品質，優先於對他們行動後果的理性檢驗。

這一地方選舉的勝利也可能是由於唯一另一大黨-國大黨目前處於衰落，在本次投票中表現失水準。