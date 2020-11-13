日本新冠病毒新增感染者再創歷史新高

日本國內10月12日通報的新型冠狀病毒感染者新增人數為1660人，超過8月7日的1597人，創歷史新高，東京都12日新增確診者為393例，上次東京都單日新增病例超過390例，是3個月前的8月8日。東京都11月13日新增感染人數為374人，連續3日超過300人。

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隨着冬季的到來，日本新冠疫情日益嚴重，進入11月以來，連續3天突破千人，11月5日為1048人，11月6日1145人，7日1381人，10日又達1287人，11日感染1546人，12日達1660人，專家表示：新冠第三波已正式到來。

東京都12日召開了疫情監控會議，專家在會中指出，現在疫情正在開始急速擴大，必須保持高度警戒。

日本首相菅義偉9日在自民黨高層會議上就新冠疫情指出：“新增陽性人數連日超過1000人。有必要以最大限度的警惕加以應對。”他還表示將充分擴充PCR檢測體制。

日本感染症學會的理事長、東邦大學的館田一博教授指出：“在北海道和大阪府，愛知縣等感染者數都在增加，在全國也正在轉為增加。特別在北海道出現感染者數超過100人的日子，感染正在迅速地擴大。如果感染進一步擴大，醫療崩潰就會漸漸變為現實，因此需要特別注意。”

北海道11月13日新型冠狀病毒感染者達235人，12日感染236人。東京都現在新冠病毒感染者入院數為1054人，而病床數為2640張。