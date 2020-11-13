日本防衛省智庫：中國在太空等新領域擴大軍備

日本防衛省智庫“防衛研究所”13日發布了分析中國軍事動向的《中國安全戰略報告2021》。報告指出，中國正在太空、網絡空間、電磁波等新領域加強擴大軍備的攻勢。分析稱，中國推進把民間企業的尖端技術開發應用於軍事領域的“軍民融合”，與安全保障方面擔憂加深的歐美各國引發了摩擦。

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日本防衛研究所是防衛省的直屬機構，由防衛大臣管轄，經費預算均由國家提供，所長、副所長由防衛大臣任命，是日本防衛省從事政策研究的核心機構。不過報告前言寫道，本報告是防衛研究所研究人員根據國內外公開發行的資料從獨自立場出發分析撰寫的， 並非日本政府或防衛省的見解。

《中國安全戰略報告》誕生於2011年3月。最新一期《中國安全戰略報告2021》，由防衛研究所從事現代中國研究的人員中最年輕的 八塚正晃擔任撰稿負責人，聚焦中國人民解放軍軍事利用科學技術的舉措。其主要分析對象 為網絡、太空之類引人注目的新領域，以及旨在軍事利用科學技術的中國軍民融合發展戰略。 而且，結合從毛澤東時代到習近平政權的中國軍事戰略變遷，嘗試對中國提出的信息化戰爭、 智能化戰爭進行定位和分析。

共同社報道指，最新一期報告得出結論稱，現狀是為了實現到本世紀中葉把中國人民解放軍建設成為“世界一流軍隊”的中長期目標，中國領導層正在力圖加強以科學技術為核心的軍事力量。報告指出，日本政府不僅需要加強日美同盟的威懾力和應對能力，而且為了在安保新領域確保優勢地位，還有必要充實防衛態勢。

關於太空，報告寫明“隨着人民解放軍作戰領域的擴大，重要性日益增加”。還批評稱，中國不僅運用着以363顆衛星在情報層面支援陸海空軍作戰的系統，而且為了干擾其他國家利用太空，正在推進開發妨礙衛星與地面管制設施通信的電磁干擾武器。

圍繞網絡攻擊，報告認為中方將其視為在戰爭開始階段讓對方國家的指揮命令系統發生故障，實現先機制敵的手段，非常重視。對於軍民融合，報告介紹稱中國在高科技發展戰略《中國製造2025》中，提出了尖端產業的核心基礎零部件國產化率在2020年達到40%，在2025年提升至70%的目標。報告還舉例稱2008年，中國敲定了海外人才支援項目“千人計畫”，以引進技術為目的加緊獲取人才。

報告結尾指出，日本為了提高日美同盟的威懾力和應對能力，除繼續加強與美國的關係外， 謀求自主充實防衛態勢也很重要。需要看清軍事技術的中長期趨勢，尤其需要為獲得太空、 網絡、電磁以及包括人工智能等先進技術在內的非傳統安全領域優勢，反覆進行戰略性討論， 在此基礎上完善防衛態勢。日本自身的這種努力，肯定有助於提高日美同盟的威懾力和應對 能力。同時，也需要通過雙邊或多邊框架，與中國進行戰略對話，謀求保持和加強國際安全環境的穩定。