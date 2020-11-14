印外長:印度關切南海局勢 部分行動、事件侵蝕區域信任

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）11月14日參加東盟系列峰會時表示，印度對南中國海地區侵蝕信任的行動和事件表示關切。他指，擬議的《南海行為準則》不應影響第三方的合法利益。

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據《印度斯坦時報》消息，蘇傑生當天在代表印度參加峰會時，概述了印方在南海問題上的立場。在與會的中國總理李克強的注視下，蘇傑生指出，各方必須遵守國際法，尊重領土和主權完整，促進基於規則的全球秩序。在沒有點名中國的情況下，他對南海 “破壞信任 ”的行動和事件表示關切，並指正在進行的關於擬議《南海行為準則》的談判“不應損害第三方的合法利益，應完全符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）”。

此前，李克強在周四的中國與東盟峰會期間再次表達了中方致力於早日達成《南海行為準則》的態度。另在當天的發言中，峰會輪值主席越南總理阮春福討論了如何加強該平台並使其更能應對新出現的挑戰。蘇傑生則重申了峰會作為領導人主導的論壇，就戰略問題交換意見的重要性。他還強調，在後新冠疫情的世界中，需要加強全球合作，以應對恐怖主義、氣候變化和病毒大流行等跨越國界的挑戰。

蘇傑生表示，各方對印太地區作為“以東盟為中心的綜合有機海洋空間”的興趣越來越大。他指出，東盟的印太前景與印度的印太海洋倡議之間的協同作用，並稱，“如果致力於國際合作，協調各種觀點永遠不會成為挑戰。”據悉，此次峰會通過了《河內宣言》和領導人關於海洋可持續性、流行病預防和應對婦女、和平與安全以及區域經濟穩定增長的聲明。