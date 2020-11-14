曼谷再爆反對派示威 巨型白布寫反政府字句蓋民主紀念碑

泰國曼谷11月14日再有數以千人計人的示威活動出現，要求首相巴育下台及改革王室。數千名民眾到民主紀念碑前，將寫有反政府及要求改革王室制度標語的巨型白布覆蓋紀念碑。

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據悉，這次示威由三個團體號召，警方估計出席者有2500人，派出5100名警員到場維持秩序。示威者唱歌跳舞批評政府，他們要求總理巴育下台，改革泰國王室。有示威者在現場發言時批評巴育欠缺能力，“泰國無法進步，就是因為巴育。” 示威者還將當日的集會命名為“暴民節”，以嘉年華會的形式進行。參與學生和示威者以墨水筆或噴漆，在巨型白布上寫上反政府字句，又合唱著名歌劇《悲慘世界》歌曲《民眾吶喊》的泰文版本，以及舉起反政府示威的標誌、象徵反抗威權獨裁的“三指禮”手勢。

同日，國王瑪哈·哇集拉隆功夫婦出席了曼谷市郊一個地鐵站的揭幕儀式，也吸引數以千計王室支持者到場等候，有支持者表示“有些人想他下台，但我們要走出來支持他，顯示所有泰國人都愛他。”值得一提的是，泰王車隊經過示威者集會場地時，不少示威者高舉“三指禮”手勢回應。日前，“我們都一樣愛他們，” 哇集拉隆功對英國第四頻道新聞的記者說。當被問及是否願意妥協時，國王回答說，“泰國是妥協之地。”