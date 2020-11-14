美日防長通話 確認釣魚島屬《美日安保條約》適用範圍

美國代理國防部長米勒（Christopher Miller）與日本防衛大臣岸信夫11月14日舉行了電話會談。會談中，雙方在談及釣魚島問題時表示，確認釣魚島是美國對日本防衛義務的《日美安全保障條約》第5條適用對象。

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《日美安全保障條約》第5條規定，各締約國宣誓在日本國施政的領域下，如果任何一方受到武力攻擊，依照本國憲法的規定和手續，採取行動對付共同的危險。2010年9月，釣魚島海域發生撞船事故之際，時任美國國務卿希拉里明確表示釣魚島適用於該條約。之後，奧巴馬也曾表達過同樣的看法。

來自美國國防部的消息指，米勒在與岸信夫的通話中，重申美日同盟仍是印太地區防衛和穩定的基石。他還就岸信夫最近被任命為日報防衛大臣表示祝賀。兩國防長同意繼續推進正在進行的關於應對新冠肺炎疫情、印太地區安全問題以及在太空和網絡等新領域繼續合作的討論。

日本防衛省的消息指，兩國防長就包括朝鮮在內的東海、南海和印太地區的局勢交換了意見，並確認日美兩國將繼續為地區和平與穩定緊密合作。岸信夫通過推特寫道，通話中很有意義的是，儘管美國國防部長換了，“但美日之間的夥伴關係依然牢固，美日已經做好了應對任何情況的準備”。

對於中國在東海、南海擴大軍力一事，共同社引述岸信夫在電話中表示，反對以力量企圖片面改變現狀的情形。此外，岸信夫與米勒都同意釣魚島列嶼適用《日美安全保障條約》第5條，美國有協防的義務。日本防衛省透露，岸信夫和米勒亦討論了朝鮮議題以及日本的新導彈防禦計畫。他們同意日本及美國會持續合作，打擊朝鮮進行“船對船”的方式在海上轉移物資，這是為聯合國安全理事會禁止的。兩人也對朝鮮的導彈發展計畫分享各自的關注。