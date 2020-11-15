平壤推自力更生 對拜登當選冷漠

美國民主黨總統候選人拜登勝選已過一周，但是朝鮮至今沒有對此做出回應。截至15日上午8時，朝鮮媒體仍未提及美國大選，也未向美國發出消息。據韓國專家認為，預計朝鮮會發出信息慶祝拜登當選，以展現正常國家的面貌。但若信息中包含對朝美關係的過度期待，將與其自力更生的政策發生衝突，因此朝鮮將向美方發出較為冷漠的信息。

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據韓聯社今天報道稱，朝鮮對美國大選結果已沉默一周。朝鮮至今沒有對美國大選做出回應。截至15日上午8時，朝鮮媒體仍未提及美國大選，也未向美國發出消息。

據該報道，在2016年美國大選結束兩天後，《勞動新聞》未提及當選者特朗普的名字，僅用了“新政府”這一措辭。朝媒分別在2012年大選結果發布三天後、2008年兩天後報道相關消息。2005年，朝鮮在美國大選結果發布五天後提到“連任的美國總統”。2000年，朝鮮在美國大選11天後才報道“美國於7日舉行總統選舉，截至目前結果沒有出爐”。在最高法院裁定喬治·W·布什當選總統後，朝鮮於4天之後的12月17日報道了最終結果。

朝鮮此次未回應美國大選可能基於類似的理由。因為特朗普提出多起訴訟，不服大選結果。而且特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩關係比較親密，但是拜登曾譴責金正恩，兩人關係不太友好。有觀點認為，鑒於美國國內也尚未對大選得出最終結論，朝鮮沒必要過早提及拜登。

韓聯社說，朝鮮今後對美國大選做出的第一反應為何引人關注。慶南大學遠東問題研究所教授金東燁（音）表示，預計朝鮮會發出信息慶祝拜登當選，以展現正常國家的面貌。但若信息中包含對朝美關係的過度期待，將與其自力更生的政策發生衝突，因此朝鮮將向美方發出較為冷漠的信息。