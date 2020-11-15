日本同時面對第三波Covid與冬季流感

Covid-19第三波疫情已在日本開始，每天有上千人確診。此外，日本當局還得小心應對冬季流感。

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在日本， Covid-19的第三波疫情已出現。新感染者人數與日俱增。當局同時還得應對冬季流感，醫學界稱之為“雙疫大流行”。

綜合本台RFI記者Bruno.D周日（2020年11月15日）發自東京的報道，日本政府已把疫情警報提升到最高等級。第三波Covid-19疫情才剛開始，新感染病例就已超過了今年夏季-第二波疫情的高峰時段。此外，日本還正應對着冬季流感的來襲。

民調顯示，八成日本人對這一情況感到不安或極度不安。在東京街頭，一名日本婦女表示，室外開始冷了，人們開窗少了，病毒傳播加速。這名婦女身邊的一名男士則說，這個冬季，就算遵守社交距離，就算戴着口罩，還是有可能會得病，染上流感。由於這種糟糕的雙流行。這讓人不安。

日本同時應對兩種衛生威脅不易

另一位婦女表示，整個亞洲都缺抗流感疫苗。而且，它（疫苗）好像還不太有效。今年真的不是時候。另一位日本女士說，大家本應該打流感疫苗，但人們擔心在擁擠的醫療診所感染到Covid-19。同時應對兩種衛生威脅不容易。專家們提醒日本政府，如果流感疫情也變得失控，醫院很快就會有人滿為患的風險。

日本第三波Covid疫情來勢洶洶

日本感染Covid-19病毒的確診患者總人數已接近12萬，死亡人數接近兩千。東京ˎ 大版ˎ 北海道等地的疫情都很嚴峻。一些地方發出了醫療警報，呼籲醫療機構增加專用病床。

東京都日前召開了疫情監控會議，專家指出，現在疫情正在開始急速擴大，必須保持高度警戒。日本現在每天都有上千人確診。