菅義偉在東亞峰會言及日本在東海的主權遭侵犯

2020年11月14日晚，日美中韓和東盟（ASEAN）成員國等18國參加的東亞峰會14日以在線形式召開，日本首相菅義偉、中國國務院總理李克強、東盟十國領導人以及俄羅斯總統普京、韓國總統文在寅、日本首相菅義偉、澳大利亞總理莫里森、新西蘭總理阿德恩、印度外長蘇傑生、美國總統國家安全事務助理奧布萊恩等與會。越南總理阮春福主持會議。

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在會上，日本首相菅義偉以最近中國在釣魚島的活動為背景，指出在東海侵犯日本主權的活動在持續。

菅義偉就南海和東海局勢指出：“發生了與法治、開放性逆向而行的舉動”。他還就香港局勢表示“嚴重關切”。日本政府透露，圍繞南海局勢，多國相繼表示關切。

菅義偉進一步談及“南海九段線”的海洋區域，指出：中國所主張的歷史性的權利是不具備法律根據的。

他談及荷蘭海牙常設國際法庭（PCA）2016年的判決指出：該判決是最終的、對紛爭的當事國據有法律的約束力。

菅義偉在峰會上還就香港問題要求“在一國兩制下維持自由開放的體制”。

中國國務院總理李克強強調，東亞的發展繁榮離不開南海的和平穩定。今年以來，南海已成為地區國家開展經貿往來和抗疫物資運輸的重要通道，始終保持了暢通、安全、便捷。中方維護南海和平穩定的決心堅定不移。我們堅定維護和促進國際法治，將一如既往同東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，穩步推進“南海行為準則”磋商。

代表美國總統特朗普出席峰會的總統國家安全事務助理奧布萊恩點名中國，批評中國“威脅湄公河地區及南海的和平穩定、他國主權的行動”。