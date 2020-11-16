菅義偉與國際奧委會主席舉行會談

訪日的國際奧委會（IOC）主席巴赫16日與日本首相菅義偉舉行會談，就東京奧運會表示“希望使這次盛會成為在新冠疫情後的世界代表人類合作與團結之力的象徵”。

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菅義偉表示“決心在明年夏季舉辦奧運會和殘奧會，以此證明人類戰勝新冠病毒，並希望向全世界展示東日本大地震災後重建成果。”

菅義偉與巴赫就由於新冠病毒感染擴大延期到明年舉辦的東京奧運會和殘奧會的安全舉行達成一致。

菅義偉表示：“包括觀眾入場在內，正在研究種種方案，巴赫則表示：為確保來日的選手和觀眾的疫苗而努力。

巴赫表示：為了實現安心、安全的大會將與日本緊密合作盡全力工作。

會談進行了約30分鐘。會談後，菅義偉首相表示：這是一次極其有意義的會談。

巴赫表示：明年夏天東京奧運會和殘奧會會取得很大的成功，我們雙方的方向性完全一致。

對於新冠的預防措施，我們研究了所有能夠想象得到的措施，保證對於所有的人來說，都會成為安全的大會。

對於進入體育場的觀眾限制將在明年春天最後決定，但是巴赫指出：我們確信能夠讓觀眾進入體育場。

巴赫會長還在11月16日，在東京都新宿區的日本奧林匹克運動會博物館，向安倍晉三前首相授予稱讚安倍為奧林匹克運動的發展貢獻的“奧林匹克功勳章”。向日本人受此勳章是時隔4年第63人；作為歷代首相則為首次。