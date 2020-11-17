日澳原則上達成歷史性防衛條約 菅義偉：希望加強兩國合作

自東京方面消息，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）與日本首相菅義偉11月17日共同宣布，兩國“在原則上”達成了一項具有突破性的防衛條約，其將促進兩國的軍事合作與聯繫。

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莫里森和菅義偉當天在東京舉行首次面對面會談後，宣布“在原則上”達成了《互惠准入協定》（RAA）。該協定提供了允許日本和澳大利亞軍隊訪問對方國家並進行訓練和聯合行動的法律框架。它將為日澳聯合訓練與演習、情報共享、國防工業合作提供便利，也是日本與除盟友美國之外的國家簽署的首份類似協定，標誌着兩國“准同盟”關係邁出實質性的一步。

據悉，日澳官員們花費了6年的時間對該協定進行談判。莫里森稱讚，這一協定是 “日本和澳大利亞關係史上的關鍵時刻”。“《互惠准入協定》的意義不容低估，”他說。莫里森表示，“它將成為澳大利亞和日本在更不確定的戰略形勢下，應對本地區日益嚴峻的安全環境的一個重要支柱。"防務官員認為，該協定將有助於促進兩國之間的合作，包括在爭議日益加劇的南海和東海海域的合作。這也表明，日本越來越願意與美國以外的國家建立防務關係，並在該地區發揮更為強硬的作用。

近年來，日本和澳大利亞已經提升了防務合作的節奏。本月早些時候，兩國與美國和印度一起參加了馬拉巴爾海軍演習。莫里森說，這一協定的達成將使得更多類似馬拉巴爾演習形式的行動出現。他說，“我們期望以多種形式增加我們的區域合作--馬拉巴爾演習已經與美國和印度一起進行，我們期望進一步擴大我們在這些領域的合作。”

值得一提的是，澳方希望確保在日本犯下嚴重罪行的任何來訪的澳大利亞國防軍成員，到達日本後將不會面臨死刑。但日本官員不願意給出這一承諾。目前雙方已經同意建立一個機制，逐一個案解決這個問題。但外界尚還不清楚該機制是什麼，也不清楚它將如何運作。莫里森說，“我們能夠解決這個問題，確保澳大利亞能夠履行我們在這個問題上的所有國際義務”。

莫里森說，“在我們解決這個問題的過程中，這一直是我們的一個關鍵因素。”他說，“我們很高興這一點能夠與日本政府一起努力，我感謝菅義偉首相和他的前任安倍晉三首相走到了這一步。”該協定不需要澳大利亞聯邦議會批准，但需要日本國會批准。此外，莫里森還邀請菅義偉明年訪問澳大利亞，以正式簽署協議。

菅義偉當天則通過推特寫道，“今天，我與澳大利亞總理莫里森舉行了一次首腦會議。 我感到高興的是，我們已經就《澳大利亞-日本便利化協定》的廣泛框架達成一致，我們一直在談判該協定，以便將我們的安全和防務合作提高到一個新的水平。 我們將繼續與我們志同道合的朋友莫里森總理密切合作，實現 ‘自由開放的印太地區’。”