日美共同開發的迎擊導彈首次成功攔截洲際導彈

美國國防部導彈防禦局17日宣布，日美共同開發的搭載在宙斯盾艦上的攔截導彈“SM-3 BLOCK 2A”首次成功實施了洲際彈道導彈（ICBM）攔截試驗，從艦上發射的攔截導彈成功攔截洲際導彈尚屬首次

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今年10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮舉辦了一場盛大的閱兵式。朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩在平壤出席閱兵儀式。

這次閱兵式首次推出過去從未對外展示的新型洲際彈道導彈，也是朝鮮兩年來首次對外展示遠程武器。這種需要用11車軸車運載的導彈一旦部署，將是世界上一種最大型的洲際彈道導彈。”。朝鮮閱兵式同時展示了火星-15洲際導彈，這是目前朝鮮試驗過的射程最遠的導彈，可以到達美國本土，而最大型的洲際導彈的射程可能更遠。

而美國這次成功地發射的攔截導彈有望顯著提升美國的對洲際導彈的攔截能力，美軍計畫儘快投入實戰配備，以減輕朝鮮的洲際導彈的威脅。

在美國從特朗普政權向拜登政權轉移的過程中，這次發射顯示從艦上發射的攔截導彈也能成功攔截洲際導彈，以此牽制朝鮮。

該導彈是日本三菱重工與美國雷神技術公司一同開發的。夏威夷時間16日下午，從夏威夷近海的宙斯盾艦發射的SM-3 BLOCK 2A，成功攔截了從太平洋馬紹爾群島發射的ICBM模擬靶彈。