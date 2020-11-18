美國代理防長與韓國國防部長官通話

韓國國防部長官徐旭和剛剛上任的美國代理防長克里斯托弗·米勒18日通電話，雙方商定繼續保持溝通，鞏固韓美同盟關係。米勒上任後也與英國、法國、德國、日本防長通電話。

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據美國國防部消息，兩國防長就上月舉行的韓美安保會議結果交換意見，美方重申將基於韓美聯合防衛力量為韓方提供防禦的承諾。雙方一致認為，為深化合作需要保持溝通，並商定繼續推動韓美同盟關係進一步發展，進而維護雙方在安全領域的共同利益。

據韓國國防部當天發布的新聞資料，米勒在通話中表示，韓美同盟是美國歷史上最長久的同盟關係，為其他盟國樹立了典範。他強調，今後將為發展同盟關係與韓國保持緊密合作。

韓聯社報道，美國總統特朗普在大選結束後，於9日撤換與其分歧漸大的防長馬克·埃斯珀，任命國家反恐中心主任克里斯托弗·米勒為代防長。這是米勒就任後首次與徐旭通電話。