莫迪致電拜登談印太合作 印外長：邊境和平安寧是中印關係基礎

印度總理莫迪11月17日致電日前宣布當選下任美國總統的民主黨人拜登，並在18日通過推特發出帖文指，他與拜登重申了印美戰略關係的堅定承諾，並討論新冠疫情、氣候變遷、印太地區合作等優先課題。此外，印度外交部長蘇傑生（S.Jaishankar）星期二在參加智庫活動時表示，兩國邊境地區的和平、安寧是中印關係發展基礎。他說，中印之間簽有書面協議，規定不得將大量部隊派入邊境地區，而且這些協議已經遵守了30年。

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莫迪在隨後的推文中寫道，“我也轉達了對美國副總統候選人賀錦麗的祝賀，她的成功是印度裔美國人的驕傲，也將會和是強化印度與美國關係的重要來源。”賀錦麗的母親來自印度，父親來自牙買加，是首位成為加利福尼亞州司法部長的印裔美國女性。

周二早些時候，蘇傑生在參加智庫活動時表示，對印美關係從美國一屆政府順利過渡到另一屆政府充滿信心。他說，克林頓、小布什、奧巴馬和特朗普是四位相當不同的美國總統，但他們都致力於強化美國與印度的關係。他續指，當選總統拜登對印度來說不是陌生人，印度曾經跟擔任美副總統以及國會參議院外交關係委員會主席的拜登打過交道。

另在談到對華問題時，蘇傑生說，中印兩國關係全面發展的基礎是邊境的和平與安寧。他稱，“現在，如果這一點受到干擾，就像房子的地基被侵蝕或斷裂，而上層建築的其餘部分仍然沒有改變，那就不可能。我認為我們正在經歷一個與中國關係緊張的時期”。他續指，“我的希望是，關係那頭的人明白髮生的事情的嚴重性”。此外，蘇傑生在發言中還提到了中印兩國為確保實際控制線沿線 (LoC) 的和平與安寧而簽署的一些協議。