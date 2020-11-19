被中國官員拉清單指涉華“14宗罪” 澳總理拒絕讓步

澳大利亞多家媒體11月18日報導，中國駐澳大使館向澳大利亞第九新聞頻道(Nine News)遞交了一份文件，指責澳大利亞政府在14個方面 “毒害雙邊關係”。一名中國官員還稱，“中國很生氣。若你以中國為敵，中國就會成為你的敵人。”澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）19日受訪時回應指，如果這是導致兩國關係緊張的原因，那麼似乎是因為澳大利亞在堅持自我。他表示，澳方將永遠堅持以自身利益和價值觀行事。

廣告 繼續瀏覽後續

澳大利亞多家媒體在星期三報導指，一名中方官員告訴記者，“中國何必在乎澳大利亞？”該官員還說，“中國很生氣。若你以中國為敵，中國就會成為你的敵人。”此外，中國駐澳使館透露的這份清單的內容包括：因“莫須有”的國家安全擔憂而禁止華為推出5G；推出反外國干涉法，“被視為針對中國，在沒有任何證據的情況下”；呼籲調查新冠病毒的來源—“站在美國的反華運動一邊”；就南中國海問題發聲；就新疆的人權指控發言，指責澳洲政府 “兜售謊言”；對中國網絡攻擊的 “薄情”指控；澳洲推行新的外交關係法，賦予聯邦政府否決州，或地方政府與外國政府達成協議的能力等內容。

莫里森星期四在接受採訪時駁斥了中方官員，關於澳方在制定外交政策時聽命於華盛頓的批評。他強調說，“那是無稽之談”。他續指，“澳大利亞是一個主權國家。我們根據國家利益作出自己的決定。”他說，“我們與他國一起為人權問題發聲或其他在國際上發生的事，包括中國在內”。莫里森說，“我們將繼續依照我們的價值觀繼續奔走呼籲”。他表示，中國大使館的非官方文件對澳大利亞就侵犯人權的行為發表意見，並批評澳洲的政治家和媒體自由談論中國問題。莫里森指出，“如果這是導致這種關係緊張的原因，那麼似乎緊張是因為澳大利亞在堅持自我。”他強調，“我可以向你們保證，我們將永遠是澳大利亞，按照我們的利益和價值觀行事。”

此外，澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）亦指，澳方不會與中國進行“針鋒相對”的口水戰。同樣就這一事件，美國國家安全委員會（NSC）通過推特表示，“北京對澳大利亞採取措施揭露和挫敗中國的間諜活動以及保護澳大利亞主權感到不滿。令人鼓舞的是，可以看到越來越多的國家效仿堪培拉採取這樣的措施，北京在這裡很有幫助地說明了這一點。”NSC續指，“中共過去干涉各國內政的企圖比較狡猾。他們的‘戰狼外交’正在產生反作用；全世界越來越多的國家支持澳大利亞。”