新加坡特別法庭今判林學芬律師執照吊銷15個月 事涉李光耀遺囑

新加坡三司特別庭周五就林學芬違反律師操守的案件發表裁決，吊銷林學芬執業執照15個月。消息稱，新加坡律師公會也因此案入稟高庭，要求三司將林學芬除名。據林學芬較後向媒體發表文告表示，不同意三司特別庭的裁決，認為案件牽涉的是已故建國總理李光耀的私人遺囑，律師公會根本沒有理由啟動紀律審裁程序。

廣告 繼續瀏覽後續

據光華網今天報道稱，李光耀媳婦林學芬律師執照吊銷15個月。林學芬較後向媒體發表文告表示，不同意三司特別庭的裁決，林學芬說：“李光耀知道他要什麼。他得到了他想要的。三司沒有裁定他當時精神失常，或是被人操縱。……任何人活着時都能更改遺囑，若那份遺囑不是李光耀要的，那他大可再做修改，如同之前幾次一樣。”據林學芬表示，李光耀、遺囑的受益人及律師柯金梨對此都沒提出投訴，而這起案件是時隔多年後， 由新加坡總檢察署提出的。

據該報道，新加坡三司特別庭在較早前的裁決中指出，李光耀與林學芬雖不存在律師與顧客關係，但林學芬罔顧李光耀利益，行為令人不滿且不符合律師要求，在接受紀律調查時又不誠實，裁定判林學芬吊銷執照15個月。

林學芬的丈夫李顯揚是李光耀的次子。她面對2項違反法律專業法令的指控，第1項指她在替李光耀執行最後一份，即第7份遺囑時，因受李顯揚的利益的影響，沒有照顧李光耀的利益；第2項則指她在丈夫是遺囑受益人之一的情況下，沒有建議李光耀尋求獨立的法律諮詢。在李光耀的最後一份遺囑中，李顯揚可分得三分之一的遺產，比上一份遺囑中的比例多。

新加坡總檢察署去年向該國律師公會投訴林學芬專業行為失當，由大法官委任的審裁庭去年7月舉行了5天聆訊，並在今年2月18日發布一份長達228頁的報告，裁定林學芬專業行為嚴重失當。據審裁庭當時指出，李光耀訂立最後遺囑的過程，從收到草稿至最終簽署，只花了16小時。林學芬不僅沒有規避利益衝突，也未向李光耀詳細解釋遺囑內容及前後差異。

光華網說，律師公會也因此入稟高庭，要求三司將林學芬除名。三司在斟酌後，周五發表以上裁決。