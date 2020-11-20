Covid-19 : 印尼恢復經濟增長之途未卜

在Covid-19疫情襲擊下，世界銀行認為，印度尼西亞會可能有5百萬至8百萬人重新陷入貧困。

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東南亞國家印度尼西亞的2億7千6百萬民眾，不論是在衛生層面還是經濟層面都深受Covid-19疫情影響。世界銀行認為，可能有5百萬至8百萬人會重新陷入貧困。

印尼仍在對抗第一波疫情

據本台RFI記者Gabrielle.M周五（2020年11月20日）發自東南亞的報道，拒絕全面封城的印尼總統維多多在今年三月底時解釋說，是為了避免出現類似印度和意大利的情形。新德里和羅馬採取的嚴厲封城措施對弱勢民眾造成嚴重經濟後果。但8個月過去了，印尼似乎在金融層面和衛生層面都還未能贏得這一局。印尼目前仍在對抗着漫長的第一波疫情，但至今沒有全面封城，或開展大規模的檢測。

由於部分限制措施，印尼已有6百萬民眾失去工作。關閉邊境對旅遊業和服務業的影響是悲慘的。而且，有半數印尼勞動者在上述領域非正式從業：比如出租司機或街頭小販。他們受到的疫情衝擊最早。

印尼政府推出了拯救經濟與貧困的援助措施。力度也夠重，480億歐元。但撥款並未總是得以使用，因為對受益人而言，整個程序漫長而複雜。從長遠角度而言，印尼不準備繼續對危機採取行政干預手段，而是想要轉向更自由化的方式。維多多總統去年連任時承諾，每年要達到5%的經濟增長率。但2020年的經濟衰退前所未見。

印尼度過了2005年的海嘯和2008年的世界金融危機。維多多總統希望迅速回到經濟增長的道路，把希望寄託於外國投資。今年十月以來通過的一系列法律使得印尼變得更具吸引力。不過，印尼大大放寬了勞工法對最低工資ˎ 工作時和失業保險等工會所關注的規定。

印尼尚有待了解新的法律框架能否有助於讓已經深受疫情影響的窮人脫貧。印尼現在早婚現象增多，因為，讓女孩出嫁可以緩和家中的撫養壓力。