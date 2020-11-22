日本高官表示中國加入TPP要為遵守更高的規則做好準備

中國國家主席習近平11月20日在亞太經合組織（APEC）峰會上，表示“積極考慮加入”日本等11國參加的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。這是習近平首次表明有意加入TPP。

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對此，日本經濟再生擔當大臣西村康稔在21日的記者會上稱，參加TPP要求高水平的貿易自由化。“必須切實辨別是否為達到這一規則做好了準備”，表示將注視中國的準備狀況，並對各國和地區關注TPP一事本身表示“歡迎”。

目前自由貿易正圈正在向全球擴展，日本、中國、韓國和東盟（ASEAN）等參加的東亞區域全面經濟夥伴關係（RCEP）的首腦會議15日以視頻會議形式召開，退出談判的印度以外的15國簽署東亞區域全面經濟夥伴關係協定，國內生產總值（GDP）合計佔到全世界約3成的巨大經濟圈誕生。英國已表態有意加入TPP，泰國和韓國似乎也對TPP感興趣。要新加入該協定，需要獲得日本等11個參加國的批准。由於TPP不僅強調貿易自由化，還有保護知識產權和禁止優待國有企業等規定，中國要加入TPP，可能會需要和11國重新談判。

中國對於美國脫離的跨太平洋夥伴關係協定表示“積極考慮加入”，頗有趁美國政權交接之際，對抗特朗普政權在貿易與先端技術方面排斥中國的意味。

明年日本是TPP的輪值主席國，習近平政權也希望在加入TPP問題上得到日本的支持以拉近日中經貿關係。

習近平指出：“亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲”。