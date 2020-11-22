泰國：數千高中生上街示威要求改革

泰國社會運動不斷，繼大學生之後，數以千計的高中生走上首都曼谷街頭，要求改革教育和政體。

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在東南亞國家泰國，數以千計的高中生周六走在首都曼谷的街頭示威。如同他們的學長-泰國大學生那樣，泰國高中生的訴求也包含政體改革，此外，他們還呼籲教育改革。

據本台RFI記者Carol.I周日發自曼谷的報道，泰國高中生的訴求包括：結束必須穿校服和剃短髮的要求，取消見到老師必須深鞠躬的要求，修訂教綱，賦予話語權，以上是泰國高中生的部分改革訴求。他們從一開始，就是泰國青年自今年夏季以來，接連上街示威ˎ 要求總理下台ˎ 改革政體的重要組成部分。

泰國女生主導高中生示威運動

周六，在泰國決定對兩名尚未成年的青年領袖展開司法追究之後，高中生再次聚集在曼谷的泰國教育部前，其中許多人的着裝有校服特徵。示威者使用話筒，唱着歌，喊着口號。其中部分人還化裝成了恐龍，另一部分人化裝成彗星。暗喻泰國新一代將棄故攬新。本次泰國高中生運動，青年女孩佔據主要地位。

泰國青年示威運動現暴力升級

泰國總理周五就已提高了聲調。他發出警告，政府將執行所有法律，包括已經很久沒有使用的ˎ 最高可判15年刑期的褻瀆君主罪。他還補充說，現已超過了限度。至此之前，泰國在11月17日本周二，有六人在示威者與警方的衝突中受傷。之後周三，首都曼谷又有近兩萬人示威。泰國示威出現了之前所沒有的暴力升級。