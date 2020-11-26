印防長：全力解決與中國的邊界問題 不會就主權作出妥協

印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）11月26日在參加論壇活動時表示，針對中印兩軍邊境對峙問題，雙方已經舉行了會談，並將繼續進行對話。他強調，由莫迪總理領導的印度政府將不會在印度的邊界、自尊和主權問題上作出任何妥協。

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辛格當天參加了第18屆《印度斯坦時報》領導峰會，並就多項涉及印度國內外政策的話題進行了發言。在談到中印兩軍自今年春天延續至今的武裝對峙時，他表示，雙方舉行了會談，並將繼續進行對話，以解決與中國的邊界對峙問題。他指出，印方與中方就實際控制線（LAC）問題上一直存在 “觀念上的差異”，當違反已商定協議的情況出現時，問題就會發生。辛格說，“我想向大家保證，在莫迪總理的執政下，印度的邊界、自尊和主權不會有任何妥協。”

印度外交部星期四表示，兩國軍方已經舉行了八輪會談，並將很快舉行下一輪會談，旨在實現兩國邊界軍隊完全脫離接觸，全面恢復實際控制線的和平與安寧。11月6日，中印兩軍在楚舒勒舉行第八輪軍長級會談。據會後的聯合聲明顯示，雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。不過，《印度斯坦時報》的報導則指出，這一努力尚未取得突破。據悉，雙方在對峙地區部署了數千名裝備有大炮和裝甲車的部隊。