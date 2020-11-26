富士康擬將部分iPad、MacBook生產線搬到越南

綜合消息顯示，富士康或將部分蘋果Mac電腦及iPad生產線移出中國，新的生產基地將落腳在越南東北部的北江省。消息人士透露稱，新產線預計2021上半年投產，這將是富士康首次在中國以外生產iPad。

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富士康日前發表公告，斥資2.7億美元成立新公司Fukang Technology Co.,Ltd。據日經新聞報導指，其產能或達到中國區當前產能的3成左右。此外，路透社援引消息人士的話稱，富士康此舉是為了布局越南，在原來的北江廠區附近再擴廠。“Mac及iPad規畫明年上半年投產，”消息人士說。但目前並不清楚共有多少產能將自中國移至越南。

據悉，富士康在北江廠區除了生產從中國移出的部分Mac及iPad產品之外，也將組裝日本索尼（Sony）電視及鍵盤等相關零組件。消息人士提到，索尼電視預計在今年底明年初開始組裝。報導指，中美貿易戰開打後，基於客戶要求分散在中國的生產線，越南成為許多企業在中國之外的首選製造地。

尤其今年中美關係日益惡化之際，包括富士康等代工商都必需提供兩套供應鏈服務“G2”兩個市場。“品牌廠要求分散，”消息人士說，供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。

此前，富士康董事長劉揚偉在今年8月的投資人說明會中曾表示，全球G2（中國與美國）的發展已成趨勢，如何提供兩套供應鏈來服務這兩大市場，也是世界趨勢，這也是富士康一直在做的事。對上述消息，富士康則拒絕作出評論。