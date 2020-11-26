美海軍部長呼籲重建艦隊制衡中國 國防部：把戲雖舊其心險惡

美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）日前呼籲美軍應在印太地區重建第一艦隊，以更全面地應對美軍印太司令部面臨的挑戰。中國國防部發言人任國強11月26日回應指，“我們對此堅決反對”。

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據美國海軍研究協會新聞（USNI News） 17日報導，布雷斯韋特在出席會議時表示，“我們想建立一支新的美軍艦隊。我們希望把這支艦隊部署在印度洋和太平洋之間的十字路口，我們要真正在印度-太平洋地區留下足跡。”他稱，“我們不能單純依靠在日本的第七艦隊，我們必須尋求我們的其他盟友和夥伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我們有一天有被捲入任何爭端的話，這將是非常重要的。”布雷斯韋特提出，“更重要的是，它可以提供更強大的威懾力。因此，我們將建立第一艦隊，我們將把它部署在，或是新加坡位於的瓶頸口，我們將尋求使它更具有遠征性，並將它巡航橫跨太平洋，直到我們的盟友和夥伴看到它能最好地協助他們以及協助我們自己。”

布雷斯韋特在演講時提到，“中國已經向全世界展現了他們的‘侵略性’。”他指出，“我敢說，自1812年美英戰爭以來，美國的主權還從未遭遇過我們目前所看到的這般壓力。”他強調，“美國是無法單獨與中國抗衡的，太平洋地區乃至全球各國需要在軍事和經濟上相互提供幫助，才有機會讓針對中國的威懾奏效。”歷史上，美海軍第一艦隊1946年開始早期運作，於1948年投入作戰狀態 。第一艦隊原所屬美國太平洋艦隊，主要是負責西太平洋地區。1973年2月1日正式除役，其責任由第三艦隊接替。

記者在周四的記者會上對布雷斯韋特的上述發言向任國強尋求置評，亦提到美太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）發言指，中國空軍是美在太平洋地區“首要對手”。任國強則回答說，“我們注意到了美方有關言論。這是美方一些人的老套路，先是製造‘敵人’、炒作‘威脅’，然後對內要錢要物、對外爭霸稱霸，把戲雖舊，其心險惡，完全是冷戰思維和零和博弈的典型表現，完全違背和平發展合作共贏的時代潮流。我們對此堅決反對。”

任國強稱，“中方堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，堅決維護自身主權、安全、發展利益，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，但中國的發展壯大是任何力量都阻擋不了的！”另就特朗普總統日前任命克里斯托弗·米勒（Christopher C. Miller）出任美國代理國防部長的問題，任國強指出，不對美國內政予以置評。但他說，“我們希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，增進彼此理解，避免誤解誤判，繼續聚焦合作，管控風險分歧，為維護中美兩國兩軍關係穩定、促進中美兩國人民和世界各國人民的共同利益作出努力。”

會上，任國強在回答中共高層此前提出“確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標”的問題時談到，“實現建軍百年奮鬥目標，要求促進國防實力和經濟實力同步提升”。他說，“ 我國經濟實力、科技實力、綜合國力在‘十三五’時期躍上了新的台階，已成為世界第二大經濟體，但國防實力與之相比還不匹配，與我國國際地位和安全戰略需求還不相適應。這就需要同國家現代化發展相協調，充分利用全社會優質資源，加快國防和軍隊現代化，確保強軍征程行穩致遠。”