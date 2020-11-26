Covid-19 : 馬來西亞要大規模檢測外勞

馬來西亞由於在勞工中發現數千名Covid-19確診者，決定準備對其境內170萬勞工做檢測。

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馬來西亞日前在全球最大的外科手術手套製造商Top Glove的近三十間工廠里發現了兩千多名勞工確診Covid-19。為了阻擋新一波疫情的蔓延，吉隆坡決定，對170萬勞工做檢測。

據本台RFI記者Gabrielle.M周四（2020年11月26日）發自吉隆坡報道，馬來西亞任務艱巨，要對170萬勞工做Covid-19檢測。這些勞工來自亞洲各地：孟加拉國ˎ 印度尼西亞ˎ 菲律賓或緬甸等。他們主要從事馬來人所謂的“3D”工作：骯髒ˎ 危險和困難。除此之外，面對疫情，他們還尤其的脆弱。他們通常居住在工廠或棕櫚種植園的宿舍里。

為了阻擋勞工人群中的這一波疫情，馬來西亞當局宣布，勞工必須做檢測。不善待勞工的僱主將受到懲罰。勞工住宿條件過於擁擠，僱主將面臨最高罰款金額，每人上萬歐元（10 030€）。

具體執行上有困難

馬來西亞當局的這一舉措很果斷，但在執行上毫無疑問存在困難。因為，三分之一的勞工沒有居留。繼當局在今年夏季驅逐了千人之後，別的人現在擔心步其後塵。路透社發自婆羅洲的一個報道介紹了一些非法勞工一聽到救護車的聲音，就躲到屋底或深林里。