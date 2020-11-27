中國對澳洲葡萄酒徵收最高212%保證金 澳高官：毀滅性打擊

中國商務部11月27日發布公告指，中方認定原產於澳大利亞的進口葡萄酒存在傾銷，“中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係”。中國決定從11月28日起採用“保證金形式對上述產品實施臨時反傾銷措施”。其比率將在107.1%至212.1%之間浮動。

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今年以來，在新冠疫情的加速下澳中關係持續下滑，日前中國駐澳大使館官員更是將14項對澳方不滿的清單披露給了澳洲媒體，其內容包括：資助澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)進行“反中”的研究；對中國駐澳大利亞記者進行突襲式的調查；取消中國學者的澳大利亞簽證；在國際論壇帶頭攻擊中國在香港、台灣與新疆的事務；呼籲國際針對新冠病毒的起源展開調查；於2018年禁止華為參與澳大利亞的5G網絡建設以及阻止了10起中國在澳大利亞的基礎建設與農業的投資案等。

此前，彭博社報導指，過去數周來有66艘裝載澳大利亞煤炭的散貨船停泊在中國水域不得卸貨，多數位於京唐港和曹妃甸港。報導指，船上共載有約570萬噸澳大利亞煤炭，貨物價值超過5億美元。為了卸貨，已經等待了1個月甚至更長時間，多達1000名船員也因此滯留船上。而此次中國商務部宣布對澳洲葡萄酒徵收保證金的企業共分為三類，包括被抽樣的3家澳洲公司，其他配合調查的21家公司，以及其他的澳大利亞公司。

中國商務部的公告寫道，“自2020年11月28日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。”據悉，自本周六開始，進口經營者在進口原產於澳大利亞的相關葡萄酒時，應依據本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關提供相應的保證金。保證金以海關審定的完稅價格從價計征，計算公式為：保證金金額=（海關審定的完稅價格×保證金徵收比率）×（1+進口環節增值稅稅率）。公告指，各利害關係方在本公告發布之日起10天內，可向調查機關提交書面評論意見。

北京出手打擊澳洲葡萄酒的消息被證實後，澳大利亞最大葡萄酒出口商之一，富邑葡萄酒集團（TWE）的股價暴跌逾11%。該公司最初暫停了交易，然後確認將暫停交易直至下周二。澳大利亞葡萄和葡萄酒協會（Australian Grape and Wine）的CEO巴蒂格林（Tony Battaglene）說，中國加征的這一關稅將使澳大利亞葡萄酒出口商處境艱難。他表示，“中國市場對我們來說是一個大市場，但我們的一些主要競爭對手，尤其是來自歐洲的競爭對手，（現在）獲得了100%至200%的關稅優勢，這將使競爭變得非常困難……這不會是好事。”

曾多次呼籲與中方官員交涉未果的澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）亦指，這一關稅給澳洲葡萄酒行業帶來了“毀滅性的打擊”。他說，“今年以來，中國對澳大利亞一些行業的貿易制裁所產生的累積影響，確實讓人覺得這些行動是由於或應對一些其他因素而採取的。”他續指，“這樣做完全不符合中國通過中澳自由貿易協定，以及通過世界貿易組織給出的承諾。這與基於規則的貿易體系是不相容的。"“這將使許多企業與中國的葡萄酒貿易變得不可行。顯然我們認為這是不合理的，沒有證據支持這一點，”他說。

此外，澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）周五表態稱，澳大利亞不會因為貿易威脅而對其政策立場進行妥協。他說，“這是任何政治派別選出的澳大利亞政府要做的事情。我們永遠、永遠不會妥協任何這些價值觀和原則。我們是一個主權國家，我們希望得到一個主權國家的尊重。”他引用英國前首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher）的名言稱，“我們不會轉彎。”

北京方面，中國外交部發言人趙立堅在當天的例行記者會上就相關問題表示，中澳對話渠道一直開放暢通，澳方一些人士應反躬自省；澳洲應嚴肅考慮中國關切，而非損害中國利益。他稱，中方有關部門依法對進口商品採取措施，是對國內產業和消費者負責；一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益，澳方應多做有利於兩國關係的事。