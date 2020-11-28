日本新冠疫情直線上升 醫療現場窘迫

日本最近新冠疫情連續上升，28日新確認新冠新增感染者達561人，連續兩天超過500人。重症患者已達67人，為解除緊急事態以後最多。

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11月25日感染者達1946人，11月26日確認新增感染者達2504人，自21日以來再次超過2500人，27日為2531人，迄今為止的單日最高紀錄為11月21日的2592人。

日本政府的新型冠狀病毒感染症對策小組會，在25日彙總了對策建議，要求在未來3周對於一些感染急速擴大的地區，也就是“第三階段”（感染驟增）地區，儘可能避免往來，且在三周內採取緊急措施。

作為必要的防疫對策，對策小組會提出了縮短提供酒類的飲食店的營業時間、對感染擴大地區的往來進行自我剋制、臨時“GoTo Travel”停止等，在繼續事項“GoTo Travel”的地區，要求將來自感染擴大地區的出發排除在外。尾身指出：“進來和出去的人一起採取措施，在應對疫情上是最為有效的方法”。

醫療現場目前也處於危機狀態。根據厚生勞動省的統計，25日病床佔有率有40個都道府縣比1周前惡化。15個都道府縣達25%以上，達到感染擴大第二嚴重的“第三階段”的水準。專家表示：“醫療現場緊迫，狀況非常嚴重”。

病床佔有率最高的兵庫縣達68%，比上一周(18日時刻)惡化24個百分點；大阪惡化14個百分點達55%,重病者用床位也達到49%，提高21個百分點，僅次於東京的50%，關西圈病床窘迫狀況正在迅速加快。