韓議員稱軍方採購中企監視器內發現惡意代碼

韓國保守派最大在野黨“國民力量”議員河泰慶11月26日表示，韓國軍方從中國企業採購的215套監控設備中，發現可以竊取軍事機密的惡意代碼，所幸軍方在設備正式使用前就發現了問題。

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韓國《朝鮮日報》日文版27日報導，河泰慶根據韓國國防部提供資料表示，韓國國防部早前在一項有關“海岸、河岸科學化警戒事業”的採購案中，向中國一所企業採購了215套保安用監控攝像機。當軍方正準備將監控攝像機投入海岸警戒工作時，安保支援司令部卻發現該批設備中的管理網頁，竟然隱藏的意圖盜取軍事機密的惡意代碼。

韓國軍方表示，該網頁的確被指向了“中國散布惡意代碼網站的IP位址”，深入追查後，證實是中國企業在生產過程時，將惡意程式植入監控攝像機中，隨後向韓軍方交貨。韓軍方表示，這組惡意程式碼可讓中國設備商從遠端任意改片影片的儲存路徑，以便將影像儲存到其他裝置內；一旦貿然使用，極有可能把有關邊境安全的軍事機密泄露給中國。

韓國軍方指，並未有在這些器材的中國制零組件中發現，有直接安全性弱點，目前也無法確定製造商是否刻意植入惡意程式。河泰慶提出，最好的方法是將所有的監控攝像機進行緊急撤查，防止國防機密外洩。